I retroscena di Blogo: Fiorella Mannoia arriva su Rai1 dopo la Corrida

Di Hit sabato 22 febbraio 2020

Indiscrezioni del palinsesto primaverile della Rete 1 della Rai

Doveva essere l'anti C'è posta per te prima del ritorno di Ballando con le stelle ma come documentato anche da queste colonne cosi non sarà. La seconda edizione dello show musicale con protagonista Fiorella Mannoia non andrà in onda di sabato sera, sostituita dal prolungamento di Una storia da cantare, che avrà una emissione in più, passando dalle tre inizialmente previste alle quattro finali, con l'aggiunta di una puntata speciale dei Soliti ignoti.

Tornando allo spettacolo musicale con Fiorella Mannoia, alla fine pare si faccia e la sua collocazione sarà quella del venerdì dopo le 5 puntate della Corrida, partita ieri sera. Il programma sarà tagliato a due puntate, che andranno a sostituire quel Sei un mito, il varietà musicale che in un primo momento sarebbe dovuto andare in onda per 4 settimane il venerdì sera e che poi si è deciso di traslare al prossimo autunno, completamente riveduto e corretto (titolo compreso).

Sono due le puntate previste della seconda edizione di Un due tre Fiorella (titolo provvisorio) e si tratterà di uno show musicale sulla falsariga di quello già andato in onda negli anni scorsi sempre sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

Rivedremo dunque Fiorella Mannoia cantare e duettare con suoi colleghi nel classico clima del one woman show che la televisione già ha già abituato a vedere nel suo passato.