Carlo Fox a La Corrida fa impazzire Conti: sfiorato il 'riscatto' dopo il TgR Basilicata

Di Giorgia Iovane venerdì 21 febbraio 2020

Lo psicomago Carlo Fox è diventato virale per un siparietto comico al TgR Basilicata di qualche giorno fa. Ed è arrivato alla Corrida.

Dal TgR Basilicata a La Corrida: Calogero Barbera, in arte Carlo Fox, sbarca a La Corrida per rimediare alla 'figuraccia' registrata il 4 febbraio scorso in diretta al TG e c'era anche riuscito. Ma poi h voluto strafare regalando una scenetta in stile 'Totò che fa le operazioni matematiche' con la partecipazione straordinaria di Ludovica Caramis che si rivela una perfetta spalla per le istruzioni confuse dello psicomago.

Conti non nasconde i 'precedenti' di Carlo Fox, ricordandone l'exploit virale e anche il passaggio su Striscia la Notizia: l'esibizione iniziale, svoltasi nel tempo concesso ai concorrenti, era andata bene, ma nell'extratime (durato tantissimo) è successo l'irreparabile. Alla fine solo l'intervento di Conti, che ha tagliato corto, ha messo fine 'all'agonia'.