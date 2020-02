Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 22 febbraio 2020

Guida tv di sabato 22 febbraio 2020: cosa vedere in tv.

Su Rai 1 seconda puntata di Una Storia da Cantare, dedicata a Mina.



Su Rai 2 dalle 21.05 una puntata di NCIS e una di FBI. Alle 22.40 una puntata di Blue Bloods. Ma vediamo la prima serata.



Su Rai 3 una puntata di Sapiens - Un solo pianeta. Alle 23.30 Tg3 Mondo e alle 23.45 Prima dell'alba. Ma veniamo al prime time.



Su Canale 5 quarta puntata della nuova stagione di C'è Posta per Te.



Su Italia 1 il film d'animazione Cattivissimo Me 3 (USA, 2017) di Pierre Coffin, Kyle Balda, Eric Guillon. Alle 23.00 il film d'animazione Mostri contro Alieni (USA, 2009) di Rob Letterman, Conrad Vernon. Ma veniamo al prime time.



Su Rete 4 il film Miami superCops - I poliziotti dell'8a strada (Ita, 1985) di Sergio Corbucci con Terence Hill, Bud Spencer. Alle 23.32 il film I mitici - Colpo gobbo a Milano (Ita, 1994) di Carlo Vanzina con Ricky Memphis, Monica Bellucci. Ma veniamo al prime time.



Steve e Doug sono amici e colleghi. Entrambi, infatti, hanno lavorato all'F.B.I. ma Steve ne è uscito perché deluso dal sistema. Dieci anni dopo il loro ultimo caso si presenta finalmente l'occasione per lavorare di nuovo insieme. Un malvivente, che avevano catturato in passato, è tornato a Miami per vendicarsi.