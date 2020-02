Amici 19, speciale sabato 22 febbraio 2020: Jacopo e Francesco al serale

Di Massimo Galanto sabato 22 febbraio 2020

Ultimo speciale del sabato per il talent show di Maria De Filippi. Venerdì 28 febbraio inizia il serale

14.12 Inizia la puntata.

14.14 De Filippi, con la complicità di Zerbi, cerca un uomo che balli sul palco con la Celentano.

14.16 Proposta di bachata per la Celentano.

14.22 La Titova chiamata a giudicare il ballo della Celentano con il signore del pubblico.

14.25 Titova invita la Celentano a farsi guidare dal signore, ma lei non ne vuole sentire. Sigla degli allievi.

14.28 Stefano e Martina non conoscono Margherita di Riccardo Cocciante. Zerbi sconcertato, gli allievi tirano in ballo Francesco, che sarebbe privilegiato rispetto a loro.

14.33 Martina sostiene che se fosse nata più bella (almeno quanto Francesco), sarebbe stata meglio voluta dai prof.

14.34 Zerbi propone ai due allievi di cantare Margherita, Stefano si dice disponibile a provare l'inizio, mentre Martina si rifiuta: "Non mi presto a questa cosa".

14.35 Martina: "Mi sto sentendo a disagio". Poi si giustifica: "Ci può stare che io non conosca una canzone".

14.36 Zerbi precisa che la corsa al serale dei due comunque continua.

14.37 Una clip annuncia che Giuliano Peparini sarà il direttore artistico del serale.

14.38 In studio Alberto Urso, Giordana, Enrico Nigiotti.

14.38 De Filippi sul serale: "Non sono previste squadre, sarete tutti contro tutti".

14.39 Michele Bravi in studio. Canta Il diario degli errori.

14.44 Giulia contro Jacopo, inizia la sfida a squadre.

14.49 Vince Giulia.

14.50 Valentin contro Javier. Vince Javier.

14.54 Sfida decisiva, Gaia contro Francesco.

15.00 In attesa del verdetto, Giordana canta (per fortuna non la canzone sanremese).

15.03 Vince Gaia. Vince la sua squadra.

15.04 Jacopo (in virtù della scelta di Javier, con il punteggio più alto) sul palco a giocarsi l'accesso al serale.

15.10 Adriano Pennino è il primo giudice esterno. Jacopo canta l'inedito Cuore di mare.

15.12 Primo step superato. Secondo giudice il giornalista Renato Tortarolo.

15.15 Superato anche il secondo step. Terzo giudice Charlie Rapino.

15.19 Arriva anche il terzo sì. Jacopo è al serale!

15.20 Jacopo esulta con la Pettinelli. Stash: "Paracul0". Intanto, la De Filippi svela che Stash per entrare ad Amici falsificò i dati anagrafici.

15.22 Stash and the Kolors, esibizione.

15.26 Seconda sfida a squadre, Nicolai contro Matteo. Vince Nicolai.

15.29 De Filippi precisa che le maglie per il serale sono "al massimo dieci", facendo intendere che potrebbero essere anche soltanto 9.

15.35 Tocca a Nyv contro Gaia. Zerbi chiede tempo per decidere. E così la De Filippi fa esibire Enrico Nigiotti (che saluta il microfonista Simone)

15.44 Nyv commossa dall'esibizione di Nigiotti. Intanto vince la sfida Nyv.

15.45 Grazie alla vittoria della squadra di Giulia, Francesco va di fronte ai commissari esterni per l'accesso al serale.

15.48 Francesco supera il primo step. Ed anche il secondo.

15.52 Charlie Rapino è il terzo giudice esterno per Francesco.

15.55 Francesco al serale! Martina sembra tutt'altro che contenta. Pubblicità.

16.00 Un solo posto ancora a disposizione per il serale, Matteo, Martina, Stefano ancora in ballo. Finisce la puntata.

Oggi, sabato 22 febbraio, alle ore 14:10 su Canale 5 andrà in onda l'ultimo speciale del sabato di Amici 19. TvBlog lo seguirà, come di consueto, in liveblogging. La prossima settimana inizierà il serale, in onda da venerdì 28 febbraio, in prima serata sulla rete ammiraglia di Mediaset.

Maria De Filippi completerà la rosa degli allievi ammessi alla fase finale. Tre le maglie verdi ancora a disposizione, sette quelle già assegnate (a Nyv, Giulia, Gaia per il canto e a Valentin, Nicolai, Javier e Talisa per il ballo).

Ospiti in studio Stash and the Kolors, Michele Bravi, Giordana Angi, Alberto Urso ed Enrico Nigiotti (questi ultimi tre erano presenti anche nello scorso speciale, con l'aggiunta di Elodie).

Amici è prodotto da Fascino P.G.T. per Mediaset. La regia è di Andrea Vicario.