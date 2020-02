Amici 19, speciale sabato 22 febbraio 2020: anticipazioni e diretta

Di Massimo Galanto sabato 22 febbraio 2020

Ultimo speciale del sabato per il talent show di Maria De Filippi. Venerdì 28 febbraio inizia il serale

Oggi, sabato 22 febbraio, alle ore 14:10 su Canale 5 andrà in onda l'ultimo speciale del sabato di Amici 19. TvBlog lo seguirà, come di consueto, in liveblogging. La prossima settimana inizierà il serale, in onda da venerdì 28 febbraio, in prima serata sulla rete ammiraglia di Mediaset.

Maria De Filippi completerà la rosa degli allievi ammessi alla fase finale. Tre le maglie verdi ancora a disposizione, sette quelle già assegnate (a Nyv, Giulia, Gaia per il canto e a Valentin, Nicolai, Javier e Talisa per il ballo).

Ospiti in studio Stash and the Kolors, Michele Bravi, Giordana Angi, Alberto Urso ed Enrico Nigiotti (questi ultimi tre erano presenti anche nello scorso speciale, con l'aggiunta di Elodie).

Amici è prodotto da Fascino P.G.T. per Mediaset. La regia è di Andrea Vicario.