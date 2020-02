Nella multa dell'AgCom alla Rai è coinvolto anche il Festival di Sanremo: il motivo

Di Marco Salaris venerdì 21 febbraio 2020

Dopo gli episodi che hanno generato caos a Sanremo, l'authority mette sotto accusa il Festival.

Non solo sarebbero stati violati i principi di indipendenza, imparzialità e pluralismo per l'AgCom nella multa da 1.5 milioni di euro recapitata alla Rai e resa nota una settimana fa, di mezzo ci va ancora anche l'ultimo Festival di Sanremo condotto da Amadeus. Come se la kermesse canora quest'anno non ne avesse ancora avuto abbastanza di polemiche e litigi, l'authority punta il dito contro per la "scorretta rappresentazione dell’immagine femminile".

Torna in auge quindi la polemica che ha accompagnato la vigilia dell'evento musicale terminato due settimane fa. Di seguito la motivazione spiegata dall'AgCom:



In relazione alla trasmissione del Festival di Sanremo si evidenzia che sono pervenute all’Autorità diverse segnalazioni che lamentavano la scorretta rappresentazione dell’immagine femminile e il ruolo stereotipato della donna nelle trasmissioni Rai. Anche in questo caso è stata verificata una carenza della particolare responsabilità richiesta alla Rai nella garanzia della dignità della persona e nella rappresentazione dell’immagine femminile.

Nessuna specifica sulle vicende alla quale si fa riferimento. Né alla bufera che ha coinvolto Amadeus, né tanto meno a quella che ha toccato Junior Cally o ai monologhi rappresentati dalle donne co-conduttrici che hanno affiancato il conduttore.

Ricordiamo che durante l'ultima puntata di Cartabianca, la giornalista Bianca Berlinguer ha fatto riferimento alla multa dell'AgCom con una battuta suonata piuttosto come una frecciata.