Settimana Ventura, Giancarlo Magalli ospite domenica 23 febbraio (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto venerdì 21 febbraio 2020

Il conduttore di I fatti vostri sarà intervistato da Simona Ventura in diretta su Rai2

Come ogni domenica, il 13 febbraio torna su Rai2 l'appuntamento con Settimana Ventura con Simona Ventura. Secondo quanto risulta a Blogo, l'ospite della puntata sarà Giancarlo Magalli. Il conduttore de I Fatti vostri, in onda dal lunedì al venerdì sulla rete 'giovane' della tv pubblica, sarà il protagonista dell'intervista della Ventura, la scorsa settimana alle prese con i Jalisse, il duo che a sorpresa vinse il Festival di Sanremo nel 1997.

Magalli e Ventura si incontreranno per la prima volta dopo la sostituzione del primo con la seconda come voce fuori campo a Il Collegio. E chissà se, in questa occasione, Magalli commenterà, stuzzicata dalla padrona di casa, la partecipazione di Adriana Volpe al Grande Fratello Vip. La showgirl, peraltro, nella Casa di Cinecittà ha in più occasioni fatto riferimento alla complicata convivenza con Magalli ai Fatti vostri.

Magalli e la Ventura si erano incrociati in televisione meno di un anno fa, a maggio scorso, durante il tour televisivo promozionale di SuperSimo che ha preceduto il ritorno in onda di The Voice of Italy. A tal proposito, ricordiamo che il talent show non è previsto nel palinsesto primaverile di Rai2. Secondo quanto ci risulta, potrebbe essere a rischio anche per il prossimo autunno. Eppure alla fine della scorsa edizione la conduttrice si era congedata dal pubblico dando l'appuntamento all'"anno prossimo".