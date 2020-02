Uomini e donne, che fine ha fatto il trono classico?

Di Massimo Galanto venerdì 21 febbraio 2020

Perché da due settimane va in onda solo il trono over? Ecco cosa sta succedendo

Gli appassionati di Uomini e donne si chiedono in coro: che fine ha fatto il trono classico? Effettivamente, l'ultima puntata del programma di Maria De Filippi dedicata a tronisti e corteggiatori giovani è andata in onda lunedì 10 febbraio, quasi due settimane fa. Da quel giorno su Canale 5 tra le 14.45 e le 16 solo dame e cavalieri del trono over.

Dunque, che fine ha fatto il trono classico di Uomini e donne con Carlo Pietropoli, Sara Shaimi e Daniele Dal Moro? La versione ufficiale, come risulta a Blogo, è che non esista alcun caso e che tutto sia nella normalità. Insomma, da due settimane a questa parte vanno in onda sempre e solo Gemma, Barbara, Armando e compagnia bella soltanto perché di recente si è riusciti a registrare il trono over.

La sensazione (più di una sensazione) è che la scelta di mettere da parte temporaneamente il trono classico possa essere legata in parte anche agli ascolti registrati, di gran lunga più bassi rispetto a quelli del trono over. Ma non è una novità, nel senso che negli ultimi anni la tendenza è sempre stata questa, anche grazie alla fidelizzazione del pubblico più facile per il trono over grazie alla presenza di personaggi fissi e storici (Gemma è il caso più eclatante).

Sul web si è letto in queste ore di presunte cancellazioni e sospensioni del trono classico. A quanto ci risulta, tale affermazione, al momento, non trova conferme nella realtà. Un indizio in questo senso è dato dai casting in programma - come si legge sui canali social ufficiali della trasmissione - il 4 marzo a Bologna, mirato proprio a trovare nuovi personaggi per il trono classico.