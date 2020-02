Linea Verde si allunga di 7 puntate (Anteprima Blogo) e Convertini viene premiato alla Camera per l'impegno sociale

Di Massimo Galanto giovedì 20 febbraio 2020

Lo storico programma di Rai1 dovrebbe andare in onda fino a luglio

Linea Verde si allunga. Secondo quanto risulta a Blogo, sarebbero state disposte sette puntate (inedite) in più per lo storico programma di Rai1 dedicato all'agricoltura, in onda la domenica alle ore 12.20

Linea Verde dovrebbe continuare ad andare in onda fino a luglio (e non fino a maggio, come inizialmente previsto), per poi tornare con la nuova edizione dopo l'estate.

Buone notizie, dunque, per Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli, per la prima volta insieme alla guida di un programma. Per il conduttore pugliese, rilanciato in Rai da La vita in diretta estate nel 2019, le belle sorprese non finiscono qui. Infatti, domani, venerdì 21 febbraio 2020, ritirerà presso la Camera dei deputati il Premio internazionale Falcone Borsellino per l'impegno sociale (tra gli altri a ricevere il riconoscimento anche l'attore Lino Banfi e gli ex calciatori Gianluca Vialli e Massimo Mauro). Tra gli interventi previsti anche quello di Michele Cucuzza, reduce dal Grande Fratello Vip.