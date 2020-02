ZeroZeroZero gli episodi 3 e 4: il viaggio prosegue ma in Senegal la situazione si complica (video)

Di Riccardo Cristilli venerdì 21 febbraio 2020

Le anticipazioni degli episodi di venerdì 21 febbraio di ZeroZeroZero su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv: i fratelli Lynwood si ricongiungono in Senegal mentre in Messico e in Calabria il gioco di potere si complica

Nuovo doppio appuntamento venerdì 21 febbraio con ZeroZeroZero con gli episodi 3 e 4 in onda su Sky Atlantic e Sky Cinema, in streaming su Now Tv e in mobilità attraverso Sky Go. Il viaggio del carico di cocaina purissima da New Orleans a Gioia Tauro prosegue non senza intoppi con una tappa in Senegal, mentre noi spettatori continuiamo a vederne l'influenza sulle diverse parti in gioco: la 'ndrangheta, i broker americani e i soldati messicani.

ZeroZeroZero il terzo e quarto episodio

Dopo gli eventi dei primi due episodi il viaggio del carico di cocaina prosegue ma non senza sorprese. A bordo della nave mercantile, il tranquillo viaggio di Chris (Dane DeHaan) si complica improvvisamente nel bel mezzo dell'Oceano Atlantico e la nave dovrà cambiare rotta finendo in direzione del Senegal. Intanto Stefano (Giuseppe De Domenico) torna in Italia e si confronta con il nonno Don Minu (Adriano Chiaramida) che lasciata la sicurezza del suo bunker prova a ristabilire chi comanda dentro la 'ndrangheta. Nella parte messicana i soldati guidati da Manuel (Harold Torres) devono capire cosa fare dopo aver deciso di proteggere il carico e di fatto disertare. Come al solito Manuel guidato, secondo lui, da Dio troverà la strada giusta.

Il quarto episodio è in gran parte ambientato in Senegal dove i fratelli Lynwood si ricongiungono con Emma (Andrea Riseborough) che raggiunge Chirs per riuscire a portare il carico a Gioia Tauro ma la burocrazia e la corruzione inevitabile vista la pressione su un carico di "jalapeno" così prezioso, rallentano il loro obiettivo. Intanto in Messico Manuel e il suo team portano morte e terrore a Monterrey.



Alla fine del quarto episodio siamo già a metà del percorso di questa miniserie da 8 episodi, il ritmo è altissimo e serrato e tutto procede rapidamente, altre due ore si archiviano senza che lo spettatore a quasi modo di accorgersene. Impossibile distrarsi con una serie tv che dosa azione, riflessione, dinamiche di potere in modo altamente sapiente. Nel bene e nel male questi due episodi mettono in evidenza la figura di Chris che da "fratello malato" ruba la scena a tutti confermando la bravura di Dane DeHaan. Il tema dei rapporti familiari, dei legami di sangue è ancora molto presente in tutte e tre le parti che compongono questa serie, lealtà e solidarietà vengono messe alla prova con risultati sorprendenti. Impossibile aggiungere altro senza fare spoiler.

ZeroZeroZero in streaming

Le puntate di ZeroZeroZero di venerdì 21 febbraio sono già disponibili per i clienti Sky Extra da più di tre anni. La serie è in onda il venerdì sera su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno, le puntate sono disponibili On Demand, in mobilità anche in Unione Europea con Sky Go. ZeroZeroZero è in streaming su Now Tv.

Foto di Stefania Rosini e Sonia Hadit