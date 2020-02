Europa League, partite oggi 20 febbraio 2020 in diretta su Tv8 e Sky

Di Massimo Galanto giovedì 20 febbraio 2020

Oggi, giovedì 20 febbraio, torna l’Europa League, con gli incontri validi per l’andata dei sedicesimi di finale. Due le squadre italiane in corsa, Inter e Roma, con i nerazzurri in campo alle 18.55 a Razgrad, in casa dei bulgari del Ludogorets, mentre i giallorossi giocheranno alle 21 all’Olimpico, ospitando i belgi del Gent.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta da Sky, mentre Tv8 ne proporrà una in chiaro. Alle 18.30 e alle 23, studi pre e post partita con Anna Billò, in compagnia di Daniele Adani, Beppe Bergomi e Riccardo Trevisani. Ecco di seguito il dettaglio della programmazione televisiva.

EUROPA LEAGUE

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO

ore 18.55

Ludogorets-Inter Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 253 (satellite e fibra)

telecronaca Federico Zancan; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Matteo Barzaghi; Diretta Gol Andrea Marinozzi

Bruges-Manchester United Sky Sport Football e Sky Sport 254 (satellite e fibra)

telecronaca Nicola Roggero; Diretta Gol Paolo Ciarravano

Getafe-Ajax Sky Sport 255 (satellite e fibra)

telecronaca Massimo Tecca; Diretta Gol Gianluigi Bagnulo

Eintracht F.-Salisburgo Sky Sport 256 (satellite e fibra)

telecronaca Pietro Nicolodi; Diretta Gol Geri De Rosa

Diretta Gol Europa League Sky Sport 251 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Copenaghen-Celtic Glasgow telecronaca Daniele Barone

Cluj-Siviglia telecronaca Lucio Rizzica

Sporting L.-Basaksehir telecronaca Davide Polizzi

Shakhtar Donetsk-Benfica telecronaca Dario Massara

ore 21

ROMA-Gent Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

(anche in chiaro su TV8)

telecronaca Riccardo Gentile; commento Luca Marchegiani, bordocampo Angelo Mangiante e Paolo Assogna; Diretta Gol Dario Massara

Olympiacos Pireo-Arsenal Sky Sport Football e Sky Sport 254 (satellite e fibra)

telecronaca Massimo Marianella; Diretta Gol Paolo Ciarravano

Wolverhampton-Espanyol Sky Calcio 255 (satellite e fibra)

telecronaca Antonio Nucera; Diretta Gol Geri De Rosa

Bayer Leverkusen-Porto Sky Sport 256 (satellite e fibra)

telecronaca Marco Frisoli; Diretta Gol Andrea Marinozzi

Diretta Gol Europa League Sky Sport 251 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Wolfsburg-Malmoe telecronaca Alessandro Sugoni

AZ Alkmaar-Lask telecronaca Davide Polizzi

Apoel Nicosia-Basilea telecronaca Lucio Rizzica

Rangers Glasgow-Braga telecronaca Daniele Barone