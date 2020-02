Achille Lauro Express - Da Pechino a Sanremo: Rai 2 ottimizza risorse e alimenta il second screen

Di Giorgia Iovane giovedì 20 febbraio 2020

Il fenomeno social Achille Lauro 'crea la domanda' e la tv risponde ottimizzando risorse (e scarti).

Rai 2 si mette sulla scia del successo sanremese di Lauro per recuperare la sua esperienza a Pechino Express.

Volete conoscere i primi passi di Achille Lauro nel mainstream? Per voi c'è lo speciale Achille Lauro Express - Da Pechino a Sanremo, in onda su Rai 2 martedì 25 febbraio alle 23.35, dopo la terza puntata di Pechino Express 2020 (e prima che scatti la fine del Carnevale).

Si può dire che Achille Lauro ha portato a Sanremo tutta la sua forza creativa ed è stato il vero protagonista mediatico della 70esima edizione, ancor prima che Bugo e Morgan catalizzassero l'attenzione di tutti con la squalifica più spettacolare della storia del Festival. Da qui l'interesse trasversale per un artista che ha fatto del palco dell'Ariston la vetrina per il suo progetto tra musica e moda e che è diventato 'improvvisamente' un personaggio cult. E così si è finito per cercare sul web e on demand le orgini del 'fenomeno Lauro', paria a Sanremo 2019 per la sua Rolls Royce e idolo di Sanremo 2020 con Me ne frego: un percorso a ritroso che porta inevitabilmente alla sua esperienza 'super-pop' fatta da Lauro a Pechino Express.

Nasce così lo speciale Achille Lauro EXPRESS - Da Pechino a Sanremo, che ripercorre l'avventura di Achille Lauro nella sesta stagione dell'adventure reality di Rai 2, compiuta nel 2017 con l'inseparabile Boss Dom, co-protagonista anche nell'avventura sanremese. Achille Lauro e Boss Dom formavano la coppia de "I compositori" e arrivarono terzi dopo un viaggio che li vide partire dalla Thailandia e arrivare in Giappone: li rivediamo all'opera, quindi, nell'appuntamento realizzato in collaborazione con Banijay Italia, da Emanuele Morelli e curato da Ilaria Trisolino.

Un notevole esempio di ottimizzazione delle risorse, riuso di materie prime e lucido inserimento nei TT: il second screen crea la domanda, la tv risponde...