Don Matteo 12, la quinta puntata: arriva il Papa!

Di Paolino giovedì 20 febbraio 2020

Le anticipazioni della quinta puntata di Don Matteo 12, la fiction di Raiuno con Terence Hill nei panni di un parroco alle prese con casi misteriosi ed i problemi dei suoi amici

Ci sono volute due settimane, tra Sanremo e Coppa Italia, per rivedere Don Matteo 12: dopo questa insolita pausa, il parroco interpretato da Terence Hill torna in onda questa sera, 20 febbraio 2020, alle 21:25 su Raiuno. E mentre don Matteo diventa addirittura un sospettato, Cecchini (Nino Frassica) si prepara per l'arrivo a Spoleto nientemeno che del Papa.

Don Matteo 12, la quinta puntata

Nella quinta puntata, "Non uccidere", don Matteo viene accusato di essere l'uomo alla guida del furgoncino che, di notte, ha investito la giovane ucraina Nada, ora ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Per cercare di fare chiarezza sul caso, Anna (Maria Chiara Giannetta) inizia ad indagare.

Il Capitano, però, deve anche pensare al matrimonio della cugina, a cui decide di andare con Sergio (Dario Aita), complicando così il suo rapporto con Marco (Maurizio Lastrico), che le sta provando tutte per riconquistarla. Spoleto, intanto, è in fermento per la notizia dell'arrivo del Papa.

Una notizia che agita Cecchini: il Maresciallo vuole accogliere Sua Santità nel migliore dei modi, e per farlo ha deciso di preparare l'asado argentino. Inizia così ad allevare personalmente un maialino, che porta sempre in giro con sé in città. Ma quando l'animale scompare, il Maresciallo va in crisi.

Don Matteo 12, streaming

E' possibile vedere Don Matteo 12 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.

Don Matteo 12, social network

Si può commentare Don Matteo 12 sulla pagina ufficiale di Facebook o su Twitter, all'account @DonMatteoRai. L'hashtag è #DonMatteo12.