Showtime lavora a The Auteur con Jude Law e la regia di Taika Waititi di Jojo Rabbit

Di Riccardo Cristilli mercoledì 19 febbraio 2020

The Auteur è l'adattamento di un fumetto, un horror-comedy ambientata a Hollywood

Jude Law ci ha preso gusto con il formato seriale.

Dopo The New Pope e The Third Day con Sky e HBO, l'attore è pronto a gettarsi in un nuovo progetto sempre con un alto livello autoriale e che sicuramente sarà in grado di conquistare pubblico e critica.

Showtime, la casa di Billions, Homeland e altri grandi successi, di proprietà di CBS Studios e che ha un accordo di distribuzione in Europa con Sky Atlantic, ha confermato il progetto di The Auteur una horror-comedy da 30 minuti scritta da Peter Warren e Taika Waititi che sarà anche regista. Waititi ha recentemente vinto l'Oscar per la miglior sceneggiatura di Jojo Rabbit di cui era anche protagonista e regista, oltre a essere autore e regista di What we do in the Shadows e produttore della serie nata dal suo film.

The Auteur è basata sul fumetto di Rick Spears, James Callahan e Luigi Anderson, è descritta come una scanzonata horror-comedy, satirica ma anche con un risvolto romantico. Al centro un produttore cinematografico che vuole a tutti i costi fare un grande film horror e finisce per mettere tutto il cast e la sua troupe a rischio per la presenza di un serial killer.

Amy Irael di Showtime ha elogiato il progetto che unisce diversi talenti per confluire in una "lettera d'amore al mondo del cinema che farà contemporaneamente morire dalle risate e voler fuggire per salvare la propria vita".

In parallelo Showtime ha ordinato il pilot di The Curse un'altra commedia da trenta minuti creata dal duo Benny e Josh Safide dietro al film Diamanti Grezzi, insieme a Nathan Fielder autore della sceneggiatura con Benny Safdie con i due che saranno anche protagonisti.

Al centro di The Curse ci sarà una presunta maledizione che perseguita una coppia sposata da poco protagonisti dello show di HGTV (Home Garden Tv canale presente anche in Italia) Flipanthropy. Fielder sarà il marito mentre Benny Safdie sarà il produttore dello show.

Tarek El Moussa e Christina Anstead dello show Flip or Flop di HGTV sarebbero la fonte d'ispirazione non ufficiale alla base dello show.