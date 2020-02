Italia's Got Talent 2020, puntata 19 febbraio (anticipazioni)

Di Alberto Graziola mercoledì 19 febbraio 2020

Andrà in onda questa sera il quinto appuntamento con le Audizioni di Italia’s Got Talent, a partire dalle 21.30 in prima tv assoluta su TV8. In giuria ritroviamo Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Alla conduzione la scintillante Lodovica Comello.

Italia's Got Talent, anticipazioni puntata 19 febbraio 2020

A inizio di questa puntata ci sarà un gruppo di ambasciatori di salsa nel mondo, seguiti da un simpaticissimo ragazzo di 13 anni che imiterà i rumori delle moto: da quella classica a quella da cross, passando per la moto da corsa e la motosega! Un sosia di Renato Zero interpreterà alcune canzoni del noto cantautore romano, ma con la voce di Al Bano, mentre una band composta da un solo musicista si esibirà cantando e suonando contemporaneamente la chitarra e la batteria. Inoltre, l’esibizione di un coro gospel porterà sul palco di Italia’s Got Talent tanta energia e tanta grinta, la stessa di una compagnia di giovani ragazze impegnate nella pole dance. Non mancheranno anche momenti di riflessione con il monologo sulla camorra di un ragazzo napoletano di 25 anni.

Tra tutti i concorrenti, passeranno alla fase successiva della gara coloro che riusciranno a conquistare almeno 3 “sì” della giuria, o a convincere un giudice, con la propria esibizione, ad utilizzare il Golden Buzzer, che garantisce l’accesso diretto alla finale.

Italia's Got Talent, 2020, i talenti in finale

I talenti già in Finale sono: i World Taekwondo Demonstration Team e Claudia Lawrence, grazie al Golden Buzzer assegnato loro rispettivamente da Mara Maionchi e Frank Matano, mentre Andrea Fratellini e Zio Tore, la Iorio Family, il chitarrista Silvio Cavallo e il duo “futurista” degli Antigravity Show sono stati in grado di convincere la giuria alla fine delle puntate finora trasmesse.

Una volta conclusa la fase delle Audizioni, al termine dell’ultima puntata, il pubblico sarà chiamato a scegliere il proprio finalista, utilizzando il Golden Buzzer. La finale è in programma il 6 marzo in diretta da Roma, negli studi di Cinecittà, dove verrà proclamato il vincitore della quinta edizione di Italia’s Got Talent. A sceglierlo, sarà ancora una volta l’insindacabile giudizio del pubblico da casa.

Intanto, questa sera, quinta puntata dedicata ai casting per Italia's Got Talent!