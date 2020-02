Rai ricorda Umberto Eco a 4 anni dalla morte: la programmazione speciale

Di Giorgia Iovane mercoledì 19 febbraio 2020

La Rai omaggia Umberto Eco a 4 anni dalla scomparsa: tutti i programmi.

Tv, radio e web ricordano Umberto Eco nel quarto anniversario della scomparsa, avvenuta il 19 febbraio 2016. L'omaggio attraversa i principali contenitori del daytime con alcuni appuntamenti speciali, tra cui spicca in prima mattina il Buongiorno Regione dell'Emilia Romagna che racconta l'Eco professore all’Università di Bologna con interviste a collaboratori e allievi.

Nel pomeriggio, Rai 3 propone alle 15.15 Italiani. L’alter Eco - Umberto, lo storico delle idee con un’introduzione di Paolo Mieli e le testimonianze di amici tra cui il fisarmonicista Gianni Coscia, l’editore Mario Andreose, il multimediologo Danco Singer (replica su Rai Storia alle 21.50).

Ci si sposta su Rai Storia (DTT, 54) alle 16 per il doc La Rosa dei Nomi, di Francesco Conversano e Nene Grignaffini nel quale si ripercorre il percorso creativo che ha accompagnato la nascita de Il nome della rosa e della sua trasposizione cinematografica, firmata da Jean-Jacques Annaud e interpretata da Sean Connery, Christian Slater e F. Murray Abraham. Proprio il film sarà trasmesso da Rai Movie alle 23.20 preceduto da un focus su Umberto Eco nel magazine Movie Mag (in onda alle 22.50). RaiNews24 attinge alle Teche Rai per un profilo del 'professore', così come il portale Rai Cultura dedica una sezione e un web doc ai tanti interessi e alle tante aree di ricerca di uno studioso poliedrico e fondamentale nella semiotica moderna.

L'omaggio radiofonico attraversa il palinsesto di Radio Rai con finestre all’interno de Il mattino di Radio1 (dalle 5 alle 7) e di Zapping (19.30), mentre Radio3 ne parla a Pagina3 (alle 9.00), la rassegna stampa quotidiana delle pagine culturali e dello spettacolo e in Oltre la diretta, Fahrenheit (ore 15) ospita alcuni suoi allievi.