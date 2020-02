Champions League, Atalanta-Valencia in diretta su Sky

Di Massimo Galanto mercoledì 19 febbraio 2020

La programmazione televisiva delle partite di Champions League di mercoledì 19 febbraio 2020.

Oggi, mercoledì 19 febbraio 2020, torna in campo la Champions League, con gli ottavi di finale. Sky (a pagamento) trasmetterà in diretta tutte le partite, inclusa, ovviamene, Atalanta-Valencia. Prima e dopo il fischio di inizio spazio a Champions League Show con Ilaria D’Amico, Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Paolo Condò. Su Mediaset (che propone in chiaro su Canale 5 una partita il martedì), Pressing Champions League, in onda in seconda serata su Italia 1 con Giorgia Rossi, Riccardo Ferri, Ciro Ferrara, Sandro Sabatini e Graziano Cesari.

Di seguito il dettaglio della programmazione televisiva delle partite di oggi.

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO

ore 21

Diretta Gol

Sky Sport Collection (satellite e fibra), Sky Sport 251 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Atalanta-Valencia

Sky Sport Uno (satellite, fibra e digitale terrestre) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani, bordocampo Vanessa Leonardi e Massimiliano Nebuloni

Diretta Gol Andrea Marinozzi

Tottenham-Lipsia

Sky Sport Football (satellite e fibra) e Sky Sport 253 (satellite e fibra)

Telecronaca Nicola Roggero

Diretta Gol Paolo Ciarravano