La pupa e il secchione, diretta finale 18 febbraio 2020: anticipazioni, ospiti

Di Marco Salaris martedì 18 febbraio 2020

Quale sarà la coppia vincitrice della terza edizione del reality show di Italia 1

Atto finale de La pupa e il secchione e viceversa questa sera alle 21:25 su Italia 1. Si scoprirà quale sarà la coppia vincente fra le quattro rimaste:





Maria Assunta Scalzi e Stefano Beacco



Dario Massa e Marina Evangelista



Raffaello Mazzoni e Angelica Preziosi



Alessandro Santagati e Stella Manente.



Una coppia mostrerà anche una certa affinità di coppia, lasciando intendere l'inizio di qualcosa in più oltre la semplice amicizia. Nel rush finale le coppie affronteranno le ultime prove impegnative tra cui la 'Prova televendita', che vedrà il ritorno di Giorgio Mastrota e la 'Prova cinema', con ospite Sandra Milo.

Inoltre è prevista un'interrogazione a sorpresa, con l’incursione nel cuore della notte della Maestra Flavia. Per valutare la rispettiva conoscenza del partner, i concorrenti dovranno poi compilare un questionario, che porterà alla prova Su di noi.

Il 'Bagno di cultura' sarà quindi valutato da Alessandro Cecchi Paone, quindi verrà proclamata la coppia vincitrice dell'edizione 2020 de La pupa e il secchione.



La Pupa e il Secchione e Viceversa: dove vederlo in diretta tv e live streaming

La terza puntata di La Pupa e il Secchione e Viceversa andrà in onda su Italia 1 a partire dalle ore 21:20.

La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda, nella sezione On Demand.

Ci sarà, inoltre, un pre-show con Tommaso Zorzi e Giulia Salemi: realizzato in collaborazione con Studio71, sarà distribuito in streaming su Mediaset Play e i relativi canali Facebook e YouTube dalle ore 20.50 fino all’inizio della puntata, in una sorta di "passaggio del testimone" dal web alla tv.



La Pupa e il Secchione e Viceversa: Second Screen

La Pupa e il Secchione e Viceversa è presente sul web con una sezione a parte sul sito Mediaset Play.

Su Facebook, invece, possiamo trovare il reality show condotto da Paolo Ruffini nella pagina ufficiale di Italia 1.

Su Twitter, invece, il programma si può trovare nel profilo ufficiale di Paolo Ruffini: @_PaoloRuffini. L'hashtag con il quale si può commentare la puntata è il seguente: #lapupaeilsecchione.

Su Instagram, La Pupa e il Secchione e Viceversa si può trovare sul profilo ufficiale di Mediaset Play.

Per chi vuole seguire il programma in liveblogging, infine, la finale de La Pupa e il Secchione e Viceversa sarà disponibile su TvBlog, magazine di Blogo, a partire dalle ore 21:20.