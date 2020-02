Champions League, Mediaset trasmette in chiaro la migliore partita del martedì (niente italiane questa settimana)

Di Massimo Galanto martedì 18 febbraio 2020

Atletico Madrid-Liverpool in chiaro su Canale 5, Borussia Dortmund-Psg solo su Sky

È di nuovo tempo di Champions League. Oggi, martedì 18 febbraio, infatti, torna in campo la prestigiosa competizione europea per club con l'andata degli ottavi di finale. Le partite saranno trasmesse in diretta su Sky (a pagamento), mentre Mediaset ne proporrà una in chiaro su Canale 5. Oggi sarà la volta di Atletico Madrid-Liverpool, con telecronaca di Pierluigi Pardo e commento tecnico di Massimo Paganin. L'unica gara 'italiana' di questa settimana, infatti, è in programma domani (Atalanta-Valencia sarà esclusiva di Sky). Tra 7 giorni, invece, in campo anche il Napoli (in casa contro il Barcellona) e la Juventus (in trasferta contro il Lione).

Vediamo nel dettaglio la programmazione televisiva dei match odierni.

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO

ore 21

Diretta Gol

Sky Sport Collection (satellite e fibra), Sky Sport 251 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)



Atletico Madrid-Liverpool

Sky Sport Uno (satellite, fibra e digitale terrestre) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

Telecronaca Massimo Marianella, commento Massimo Ambrosini, bordocampo Giorgia Cenni

Diretta Gol Antonio Nucera

Borussia Dortmund-PSG

Sky Sport Football (satellite e fibra) e Sky Sport 253 (satellite e fibra)

Telecronaca Pietro Nicolodi

Diretta Gol Geri De Rosa