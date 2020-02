"Non sai cucinare? Chiama Benedetta!": la Parodi torna su La7 con un pronto intervento per cuochi incapaci

Di Giorgia Iovane martedì 18 febbraio 2020

Benedetta Parodi torna su La7 con un nuovo cooking show: casting aperti.

Nuova sfida culinaria per Benedetta Parodi che torna su La7 dopo anni di 'esclusiva' Real Time. L'ultimo daily che l'ha vista su La7 risale al 2013 ed era I menù di Benedetta, ancora replicati su La7d: sono poi seguite le tante edizioni di Bake Off Italia (e relativi spin-off) su Real Time e diverse rubriche a base di ricette e consigli per ricette e menu più o meno veloci, tutto per l'universo Discovery.

Ora Benedetta riaccende i suoi fornelli anche per la rete di Urbano Cairo per un format che si rivolge a chi è negato per la cucina. "Non sai cucinare? Chiama Benedetta!" è il claim che accompagna i casting di questo nuovo programma ancora senza titolo e che, a occhio, si configura come un daily destinato alla striscia dal lunedì al venerdì, magari in quel preserale che è sempre più conquistato dalla cucina (cfr. Cuochi d'Italia e repliche varie di format da prime time).

Benedetta Parodi è dunque pronta ad accogliere chi ai fornelli è un vero disastro, chi preferisce ordinare la cena per evitare di dar fuoco alla casa, chi non ha assolutamente idea di come si prepari qualcosa di diverso dalla pasta, insomma dei veri e propri incapaci (che in un mondo di aspiranti chef ha il sapore della novità) disposti a mettersi in gioco e a imparare, seguendo le indicazioni di noti chef per realizzare, da soli, un piatto a regola d'arte. Se vi riconoscete nel profilo (e direi che la platea è ampia), potete inviare una mail a castingbenedetta@la7.it o compilare il form sul sito della ZeroStories, che produce il programma. Vale la pena ricordare che la ZeroStories ha una sua 'specialty' nel branded content e tra i suoi ultimi titoli annovera Nella MIA Cucina, con Carlo Cracco.

Vedremo se questo nuovo cooking show con Benedetta Parodi prossimamente su La7 avrà un animo branded. Intanto il casting attende cuochi incapaci.