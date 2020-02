Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 19 febbraio 2020

Di Giorgia Iovane mercoledì 19 febbraio 2020

Guida tv di mercoledì 19 febbraio 2020: cosa vedere in tv.

Su Rai 1 il film C'est la vie - Prendila come viene (Fra, 2017) di Olivier Nakache, Eric Toledano con Jean-Paul Rouve, Vincent Macaigne. In seconda serata Porta a Porta. Ma veniamo al prime time.



Pierre sta per convolare a nozze con Elena e desidera una festa di nozze indimenticabile. Per questo si è rivolto a Max Angély, grandissimo esperto di catering e al suo team. Il ricco e arrogante Pierre pretende, infatti, che tutto sia più che perfetto. Ma il destino scombina le carte.

Su Rai 2 prima puntata de Il Cacciatore 2. Alle 23.20 ImprovviseRai. Ma vediamo la prima serata.



Leoluca Bagarella è stato catturato, ma per Saverio Barone la caccia non si è certo conclusa. Il procuratore antimafia di base a Palermo scopre il nascondiglio di Giovanni Brusca e, certo che il piccolo Giuseppe di Matteo sia ancora vivo, si mette sulle tracce di Giuseppe Monticciolo, uomo fidato di Brusca.

Su Rai 3 appuntamento con Chi l'ha visto?. A seguire Tg3 Notte. Ma veniamo al prime time.



Vecchi e nuovi casi di scomparsa e di omicidio nel programma condotto da Federica Sciarelli.

Su Canale 5 nuova puntata di Chi vuol essere milionario?.



Il quiz con Gerry Scotti cerca nuovi concorrenti da condurre al milione.

Su Italia 1 il film Il mistero delle pagine perdute (USA, 2007) di Jon Turteltaub con Nicolas Cage, Harvey Keitel, Helen Mirren. Alle 23.50 Pressing Champions League. Ma veniamo al prime time.





Jones Ben Gates è intento a presentare nuove scoperte relative al famigerato diario di John Wilkes Booth, l'assassino del Presidente Abraham Lincoln, un misterioso uomo attira l'attenzione affermando di essere in possesso di una delle 18 pagine del diario di Booth, andate perdute.

Su Rete 4 torna #CR4 - La Repubblica delle donne.



Torna il talk con Piero Chiambretti.

Su La7 Atlantide - Storie di uomini e di mondi.



Nuovo approfondimento con Andrea Purgatori.

Su Tv8 quarta puntata di Italia's Got Talent. Alle 23.45 Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Ma veniamo al prime time.



Quinta delle sette puntate di audizioni previste. In giuria Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e la new entry Joe Bastianich. Dopo le audizioni una finale live in cui si esibiranno i 12 talenti selezionati dalla giuria e dal pubblico, che avrà il potere del quinto giudice.

Su Nove nuova puntata de L'Assedio, con Daria Bignardi. Alle 23.30 Fake - La fabbrica delle notizie. Ma veniamo al prime time.



Ospiti di Daria Bignardi il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Giuseppe Provenzano, il virologo Roberto Burioni, Bugo ed Elettra Lamborghini. Si racconta la storia di Stefano Ferri e partecipa alla puntata Luca Bottura.

Su Real Time appuntamento con uno Speciale Amici di Maria De Filippi. Alle 22.50 la Dott.ssa Pimple Popper. Ma veniamo al prime time.





Ormai prossimi al Serale, Real Time dedica una puntata alla 18esima edizione di Amici di Maria De Filippi.



Su Rai 5 il doc Bang! The Bert Berns Story. Alle 22.45 il doc The Story of Quadrophenia. Alle 23.45 il doc Umbria Jazz. Ma veniamo al prime time.



La storia dell'uomo dietro i successi clamorosi di 'Twist and Shout' e 'Piece of My Heart'. Van Morrison, Solomon Burke, Keith Richards e Paul McCartney raccontano la vita di Bert Berns, uno dei più grandi e discussi produttori musicali statunitensi.

Su La 5 il film The Terminal (USA, 2004) di Steven Spielberg con Tom Hanks, Stanley Tucci, Catherine Zeta-Jones. Alle 23.20 Senza Trucco - Storie di ordinarie indipendenza. Ma vediamo il prime time.



Viktor Navorski, in visita negli Stati Uniti per motivi personali, atterra all'aeroporto JFK di New York nel momento in cui nella sua piccola Nazione dell'Est Europa scoppia una sommossa civile che rovescia il governo. Viktor si ritrova in una sorta di 'terra di mezzo': non può entrare sul territorio americano ma non può essere neanche rimpatriato. Il responsabile della sicurezsza lo confina all'interno dell'aeroporto.