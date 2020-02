Grande Fratello Vip 2020, Teresanna Pugliese, Asia Valente e Sara Soldati entrano in casa (ma per quanto?)

Di Alberto Graziola martedì 18 febbraio 2020

Teresanna Pugliese, Asia Valente e Sara Soldati entrano al Grande Fratello Vip 4

Teresanna Pugliese, Asia Valente e Sara Soldati sono le tre ragazze entrate questa sera, nella casa del Grande Fratello Vip 2020.

Ecco come si sono raccontate prima di entrare nella casa.

Teresanna Pugliese: "Qualcuno si ricorderà di me... ho partecipato per tre volte a Uomini e Donne, poi mi sono fidanzata. Dentro sono molto buona, un vulcano e napoletana. Sono una che non le manda a dire, anche per smascherare qualche donna... magari Adriana Volpe, la leader, la santa di questa casa"

"Non vedo l'ora di entrare in Casa anche per riuscire a smascherare qualche donna..."

Benvenuta al #GFVIP Teresanna! pic.twitter.com/6PxPeGjZZ7 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 17, 2020

Asia Valente: "Sono Asia, ho 23 anni. Sono assolutamente una tipa esplosiva, anzi boombastica. Sono una modella, influencer ma anche una coniglietta di Playboy. Sono molto seguita su Instagram, sono selvatica e ho un bel lato B. Sono anche molto logorroica e testarda. Finalmente si sta realizzando il mio più grande sogno, entrare nella casa del Grande Fratello Vip". Apprezza Denver ma crede che dorma in piedi...

Una tipa assolutamente esplosiva, anzi BOMBASTICA. 💣

La porta rossa è ufficialmente aperta: Asia benvenuta al #GFVIP! pic.twitter.com/oaU4o9fZ8M — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 17, 2020

Sara Soldati: "Sono Sara, vengo da Bologna, ho solo 20 anni ma non vuol dire che ho poche cose da dire. Da quando ho 16 anni faccio la modella, il mio profilo Instagram è molto interessante. Non amo i belli ma chi ci sa fare, tipo Antonio Zequila. Entrerò nella casa per scuotere le acque chete, ho visto una storia d'amore in casa che non mi convince molto... sarà vera?"

Sono tre potenziali concorrenti. Non si sa chi di loro resterà in gioco e per quanto...