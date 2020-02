Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 18 febbraio 2020

Su Rai 1 il film tv Al Posto Suo, per il ciclo Purché finisca bene (Ita, 2020) di Riccardo Donna con Alessandro Tiberi, Aurora Ruffino. Alle 23.25 Porta a Porta. Ma veniamo al prime time.



Su Rai 2 seconda puntata di Pechino Express 8 - Le stagioni dell'Oriente. Alle 23.30 il film Bleed - Più forte del destino (USA, 2017) di Ben Younger con Aaron Eckhart, Ted Levine. Ma vediamo la prima serata.



Thailandia ancora protagonista: si parte da Surat Thani, porta d'ingresso di alcune tra le più famose isole del golfo thailandese, per raggiungere dopo 486 km Hua Hin, la prima località per soggiorni balneari in Thailandia, passando per Wat Khao Chong Kaeo, il tempio buddista noto per le scimmie selvatiche che dimorano sulle sue scale.