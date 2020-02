Sara e Marti 3, su Disney Channel la terza stagione

Di Paolo Sutera lunedì 17 febbraio 2020

Su Disney Channel (canale 613 di Sky) la terza stagione di Sara e Marti, la serie tv con protagoniste due sorelle alle prese, con i loro amici, con amori e sogni

Due stagioni già andate in onda ed un film: a questo già ricco repertorio, Sara e Marti, la serie tv italiana di Disney Channel (canale 613 di Sky), aggiunge i nuovi attesi episodi della terza stagione, in partenza da questa sera, 17 febbraio 2020, alle 20:10.

Ritroveremo il cast al completo, incluse, ovviamente, le due protagoniste, interpretate da Aurora Moroni e Chiara del Francia, ormai pienamente integrate in quel di Bevagna (Pg), paese dove si trasferiscono da Londra con il padre Valerio (Mirko Petrini) all'inizio della prima stagione.

Ma cosa succederà nei nuovi episodi? Per Sara e Marti sarà il momento di affrontare nuove avventure e gli ostacoli che l'adolescenza metterà loro davanti. Sara, ad esempio, vuole abbandonare i dilemmi amorosi di cui è stata al centro nelle prime due stagioni, stringendo un'insolita amicizia con Benedetta (Grazia Gagliardi), fino a poco prima sua rivale in amore nei confronti di Ludovico (Aramis Sebrechts). Le due, ora alleate, faranno fronte comune per cercare di tenere testa alla perfida Virginia (Cora Gasparotti).

Marti, invece, deve riacquistare la fiducia verso sé stessa ed il suo talento nella musica: ad aiutarla, dei bambini di prima media e, soprattutto, un nuovo amore, in arrivo dalla Sicilia. Torneranno anche tutti gli altri amici delle due protagoniste, tra cui Nicola (Camillo Pardi), alle prese quest'anno con la malattia.

Così come le prime due stagioni, anche la terza di Sara e Marti (prodotta da Stand by Me e da The Walt Disney Company Italia) trova il suo punto di forza in un linguaggio fresco e vicinissimo al pubblico giovane, grazie anche alla scelta di non affidare un copione vero e proprio ai giovani attori, ma dando loro la possibilità di improvvisare e rendere i loro personaggi più vicini al proprio punto di vista.

Sara e Marti 3, streaming

E' possibile vedere Sara e Marti 3 in streaming su Sky Go, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere su Sky On Demand.