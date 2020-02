Live non è la d'Urso, Barbara d'Urso invita Bugo in trasmissione ma... "Scommettiamo che non vieni?"

Di Marco Salaris domenica 16 febbraio 2020

La conduttrice è convinta che il cantante squalificato dal Festival di Sanremo con Morgan non acccetterà il suo invito.

Il processo alla vicenda Bugo/Morgan sta passando in primo luogo dallo studio di Live non è la d'Urso, programma che è stato il primo a pigliarsi il piatto forte della vicenda invitando Morgan esattamente due giorni dopo la bomba scoppiata all'Ariston, durante la quarta serata del Festival di Sanremo. Live sta dedicando gran parte della sua trasmissione al caso (solo stasera l'artista è stato in studio per due ore)

Con oggi, Marco Castoldi è alla sua seconda ospitata consecutiva nello stesso programma con la sola differenza che le cinque sfere settimana scorsa non c'erano, questa settimana sì (ma sono servite a porzioni q.b.).

Morgan in apertura di programma ha voluto porgere una metà del suo ramoscello d'ulivo verso Bugo, chiedendogli di scusarsi con Sergio Endrigo per 'la brutta figura' (semi-cit.) di quella sera (la serata delle cover al Festival, ndr) in cui i due hanno performato Canzone per te sul palco della kermesse canora. Per questo la d'Urso non solo si è detta felice di aver potuto aprire la sua trasmissione al perdono, ma ha voluto sottolineare che riesce a combinare le reunion, anche quella tra Bugo e Morgan? La conduttrice ha i suoi dubbi:



Ho come il sospetto che lo staff di Bugo non lo faranno mai venire da me. Sono troppo popolare per loro, sono troppo ironica. Bugo io ti invito qua. Scommettiamo che non vieni?

Bugo oggi pomeriggio è stato ospitato da Mara Venier a Domenica IN, ieri sera lo stesso artista era all'auditorium Rai di Napoli, tra gli artisti del primo appuntamento di Una storia da cantare.