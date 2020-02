Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 17 febbraio 2020

Su Rai 1 seconda puntata della miniserie L'amica geniale - Storia del nuovo cognome. Alle 23.50 Frontiere. Ma veniamo al prime time.



Su Rai 2 tre puntate della serie 9-1-1 con Angela Bassett, Jennifer Love Hewitt. Alle 23.40 Povera Patria. Ma veniamo al prime time.



Su Rai 3 puntata di PresaDiretta sulle Regionali. Alle 23.20 Commissari - Sulle tracce del male. Ma veniamo al prime time.



Su Canale 5 nuova puntata di Grande Fratello Vip 4.



Su Italia 1 il film Fast & Furious 5 (USA, 2011) di Justin Lin con Vin Diesel. Alle 23.20 Tiki Taka - Il calcio è il nostro gioco. Ma vediamo la prima serata.



Su Rete 4 appuntamento con Quarta Repubblica.



Su La7 torna in prima serata Eden - Un pianeta da salvare, con Licia Colò.



Su Tv8 il film Rocky Balboa (USA, 2006) di e con Sylvester Stallone.



Rocky Balboa è ormai un ex-pugile, profondamente addolorato per la morte di sua moglie Adriana, emotivamente in rotta con il figlio che pare non riuscire a sopportare il peso di un padre tanto famoso. Rocky ora gestisce un ristorante alla moda dove si diletta a raccontare le sue imprese sportive. Ma non gli basta.