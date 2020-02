Cosa succede nella seconda puntata de L'Amica Geniale 2?

Di Paolino lunedì 17 febbraio 2020

Elena viene invitata ad una festa dalla sua professoressa, Lila le chiede di accompagnarla ad Ischia

Dalla foto nel negozio in centro ad Ischia: le due nuove puntate de L'Amica Geniale 2, in onda questa sera, 17 febbraio 2020, alle 21:25 su Raiuno, saranno cruciali per il rapporto tra Elena (Margherita Mazzucco) e Lila (Gaia Girace). Dalla complicità per una nuova idea fino ad una vacanza che cambierà, forse per sempre, le loro vite.

L'Amica Geniale 2, la seconda puntata

Nel primo episodio, "Scancellare", la foto di Lila in abito da sposa che Stefano (Giovanni Amura) si è ripreso sarà posizionata nel nuovo negozio di scarpe in centro a Napoli. Lila acconsente, ma a condizione di potervi mettere mano, aiutata da Elena.

La signora Carraci, intanto, ha cominciato a lavorare nella salumeria di Stefano, creando nuovi dissapori ma riuscendo, con il suo carisma e la sua furbizia ma soprattutto la sua intelligenza, a far incrementare gli affari. E mentre tra Stefano ed i Solara le cose non vanno benissimo, Lila riesce anche ad accompagnare Elena ad una festa della sua professoressa, la Galliani (Clotilde Sabatino).

Qui, Elena scopre che Nadia (Giorgia Gargano), la ragazza che ha visto baciare Nino (Francesco Serpico), altri non è che la figlia della sua insegnante. Alla festa, Elena riesce a ben integrarsi con Nadia e gli altri figli della Galliani, mentre Lila percepisce quanto i loro mondi siano sempre più distanti, reagendo ovviamente a modo ed insultando l'amica a fine serata.

Nel secondo episodio (diretto da Alice Rohrwacher), "Il bacio", dopo il matrimonio di Rino (Gennaro De Stefano) e Pinuccia (Federica Sollazzo), fatto in fretta a furia a causa della gravidanza della giovane, Elena accetta la proposta di Lila di lasciare il suo solito lavoro estivo e di accompagnarla, pagata, ad Ischia, dove è in cerca di ristoro accompagnata da sua madre Nunzia (Valentina Acca).

Ma qui, le due rivedono Nino, nei dintorni con l'amico Bruno (Francesco Russo). I quattro, insieme a Pinuccia, passano qualche settimana di svago. Ma quando Pinuccia, invaghitasi di Bruno, torna a casa disperata, l'armonia scompare: Bruno si dichiara ad Elena, e tra Nino e Lila l'intesa aumenta sempre di più, fin quando la ragazza fa una scioccante confessione all'amica, che metterà in crisi non solo la loro amicizia, ma anche il matrimonio di Lila con Stefano.

