Elettra Lamborghini a Domenica In cita Luca Giurato ma non viene capita

Di Marcello Filograsso domenica 16 febbraio 2020

Prima partecipazione della cantante a Domenica In dopo il forfait della scorsa settimana a causa della presenza di Selvaggia Lucarelli, che aveva stroncato le sue performance sanremesi.

Domenica In (come tutti i programmi del daytime della tv generalista) continua a sfruttare l'onda lunga del Festival di Sanremo. In apertura di puntata Mara Venier ha ospitato nuovamente Bugo, annunciato come primo in classifica per gli album più venduti (in realtà come ha rilevato Gennaro Marco Duello di Fanpage è al momento 28esimo nella classifica FIMI). In studio Giampiero Mughini, Pierluigi Diaco, Paolo Giordano e il direttore d'orchestra Simone Bortolotti.

La discussione non ha prodotto nulla di nuovo - ormai sappiamo già tutto a distanza di una settimana dall'abbandono del palco da parte di Christian Bugatti, al massimo continuano a proliferare i meme a tema sul social - se non l'inserimento nel dibattito di Roberta Castoldi, sorella di Morgan, che grazie alla sua vis polemica ha dimostrato di possedere del potenziale entrare nel cast de L'Isola dei Famosi o del Grande Fratello Vip.

La Castoldi a un certo punto si è sentita in dovere di lanciare una freccatina a Bugo: "Chi trova un amico trova un tesoro", con riferimento alla visibilità del cantante indie dopo la polemica. Anche questa domenica tuttavia Mara Venier si è dimostrata implacabile:



"Oh, mi sa che questa cosa dei soldi è una cosa di famiglia!"

Insomma, non solo Mentana blasta la ggente. Ma anche il blocco successivo non è stato meno interessante: in studio si è materializzata Elettra Lamborghini, con la sua Musica (e il resto scompare) divenuta un tormentone e quinta nella classifica dei singoli.

L'ex coach di The Voice of Italy è entrata in studio entusiasta dopo il forfait della scorsa settimana per la presenza all'Ariston di Selvaggia Lucarelli (l'opinionista aveva stroncato le sue performance all'Ariston), ma quando saluta tutti dicendo "Buongiollo" e "Buongiorno al pubblico maschile e femminile e a quello femminile e maschile" la conduttrice e il pubblico in studio non colgono il riferimento alle storiche gaffes di Luca Giurato. Viene colta invece la papera in studio di Mara Venier, secondo la quale Irene Grandi (apprezzata da Bugo) non aveva partecipato a Sanremo 2020.