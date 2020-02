Gran Hermano Vip, Gianmarco Onestini vince lo spin-off El Tiempo del Descuento: ecco di cosa si tratta

Di Fabio Morasca lunedì 17 febbraio 2020

Lo spin-off del Gran Hermano Vip, la versione spagnola del Grande Fratello Vip.

Un'idea interessante (interessante, ovviamente, per gli assidui telespettatori di reality) arriva dalla Spagna, precisamente da Telecinco che, come sappiamo, è la rete ammiraglia di Mediaset España.

El Tiempo del Descuento, infatti, è il nuovo programma che ha debuttato quest'anno su Telecinco, precisamente dal 12 gennaio scorso, ed è, a tutti gli effetti, uno spin-off del Gran Hermano Vip, ovviamente la versione spagnola del Grande Fratello Vip.

In cosa consiste? L'idea è semplice: alcuni concorrenti del Gran Hermano Vip, con conti in sospeso e con situazioni di chiarire, tornano nella casa ma per un periodo più breve. Nel caso della prima edizione de El Tiempo del Descuento, infatti, i concorrenti sono rimasti nella casa per 36 giorni. Il format è praticamente lo stesso del Gran Hermano e in palio, c'è anche un premio in denaro.

I più "cattivi", non senza aver ragione tra l'altro, penseranno che sia un modo per allungare il brodo ma l'idea di spremere, fino all'ultima goccia, le dinamiche interne scatenatesi dentro la Casa, anziché vivacchiare su dinamiche esterne e su doppi appuntamenti settimanali come avviene da noi, non è poi così male.

Telecinco ha puntato su El Tiempo del Descuento dopo lo scandalo che ha colpito la diciottesima edizione del Gran Hermano, con la vicenda dei presunti abusi perpetrati su una concorrente, storia risalente al 2017 e portata alla luce solo pochi mesi fa, che ha provocato una fuga degli sponsor e la cancellazione della seconda edizione del Gran Hermano Dúo, un altro spin-off dove i concorrenti entrano nella Casa con i loro attuali compagni e i loro ex (un "mappazzone" tra GF, Temptation Island ed Ex on the beach e non solo, forse).

Non avendo reality da trasmettere nel 2020, quindi, Telecinco ha deciso di puntare sul successo della settima edizione del Gran Hermano Vip, proponendo, quindi, questo El Tiempo del Descuento a cui ha preso parte anche un concorrente italiano che, ovviamente, aveva preso parte anche al Gran Hermano Vip 7.

Stiamo parlando di Gianmarco Onestini, noto in Italia per aver partecipato al Grande Fratello 16, facendosi notare non molto a dire il vero, e per essere il fratello dell'ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del GF Vip 2, Luca Onestini.

Gianmarco Onestini, rientrato nella Casa per risolvere la sua situazione con la fidanzata Adara Molinero, ha vinto la prima edizione de El Tiempo del Descuento, ottenendo una percentuale di voti trionfante al televoto: il 79%.

E voi, un eventuale approdo de El Tiempo del Descuento anche qui in Italia, come lo vedreste?