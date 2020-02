Guida Streaming 17-23 febbraio: arrivano The Outsider su Now Tv e The Hunters su Amazon

Di Riccardo Cristilli lunedì 17 febbraio 2020

Cosa ci aspetta questa settimana in streaming? Le novità dal 17 al 23 febbraio su Netflix, Amazon Prime Video, Now Tv, Rai Play, Apple e Infinity

Le proposte in streaming dal 17 al 23 febbraio sono probabilmente meno ricche di titoli nuovi interessanti ma in ogni caso bisogna sempre ricordare tutto quello che è già iniziato o già presente all'interno dei vari cataloghi in streaming.

I titoli più interessanti in arrivo in settimana sono sicuramente i primi due episodi della miniserie The Outsider dal lunedì 17 su Now Tv, adattamento del romanzo di Stephen King, e la prima stagione di The Hunters prodotta da Jordan Peele con Al Pacino nel cast, dal 21 febbraio su Amazon Prime Video.

Fino al 20 febbraio su Infinity Premiere, la selezione di anteprime per gli abbonati Infinity, troviamo Blinded by the Light mentre dal 21 torna It Capitolo 2 da rivedere in attesa di trovarlo inserito, probabilmente, anche in catalogo.





Guida Streaming - Calendario 17-23 febbraio

Le novità in streaming del 17-18-19 Febbraio



17- The Outsider - Now Tv

Miniserie HBO tratta dal romanzo di Stephen King, dopo l'omicidio di un ragazzo tutte le prove sembrano portare a un unico colpevole ma sarà davvero così?

17- L'universo in espansione di Ashley Garcia, prima stagione - Netflix

Comedy per ragazzi con al centro una quindicenne che si trasferisce per lavorare con la robotica

17- Serenity – L’isola dell’inganno - Film - Now Tv

17- Trappola di Cristallo - Infinity

17 - Line of Duty , prima stagione - Paramountnetwork.it

19- The Chef Show terza edizione - Netflix

Il regista Jon Favreau e lo chef Roy Choi esplorano il mondo della gastronomia



Le novità in streaming del 20 Febbraio



American Pastoral - Infinity

Spectros , prima stagione - Netflix

Un gruppo di ragazzi a San Paolo si trova al centro dello scontro tra creature soprannaturali

Gli acchiappaglitch, prima stagione - Netflix

Serie animata, con al centro due adolescenti che lavorano in un negozio di videogiochi ma la cui vera occupazione è dare la caccia ai mostri entrati nel mondo reale.

Amabili resti film su Netflix



Containment, stagione unica - Infinity



Le novità in streaming del 21 Febbraio



Gentefied , prima stagione - Netflix

Dramedy ambientato a Los Angeles. I cugini Morale lottano per salvare il negozio di tacos del nonno mentre il loro quartiere diventa sempre più lussuoso

Il Suo Ultimo Desiderio , Film - Netflix

Una reporter rimane coinvolta nella storia che vuole raccontare quando si ritrova ad aiutare il padre malato con un traffico d'armi nell'America Centrale

Puerta 7 , prima stagione - Netflix

Una donna argentina prova a eliminare criminalità e corruzione nella tifoseria di una squadra di calcio

Yeh Ballet, film - Netflix

A mumbai un eccentrico maestro di danza classica e due ragazzi disagiati e talentuosi provano a sfidare tutto per inseguire i loro sogni

The Body , film - Netflix

Un thriller psicologico, remake hindi di un film spagnolo, su una detective che indaga sulal scomparsa di un cadavere

L'accademia dei cuccioli, prima stagione - Netflix

Serie per ragazzi

Bebè: viaggio nel primo anno di vita , docuserie - Netflix

Uno straordinario racconto incentrato sulle moderne teorie scientifiche su come i neonati affrontano la vita

Hunters, prima stagione - Amazon Prime Video

New York 1977, i nazisti in gran segreto si stanno organizzando per ricreare il quarto Reich, ma un gruppo di improbabili eroi proverà a fermarli e a scovare questo gruppo di nazisti che hanno trovato riparo negli USA

La Corrida nuova edizione - Rai Play

Padre Brown, ottava stagione - ParamountNetwork.it



Le novità in streaming del 22-23 Febbraio



22- Sully e Una festa esagerata su Infinity



23 - Steve Jobs Infinity



N.B.: questa guida non è esaustiva del panorama presente in streaming, vi invitiamo sempre a consultare i cataloghi dei rispettivi operatori; il live streaming della tv è ormai diffuso tra tutti i canali su RaiPlay, MediasetPlay, DPlay, Paramountnetwork.it, gli show hanno sempre una sezione dedicata per rivedere le puntate on demand e trovare delle clip dei diversi momenti, gli episodi delle serie tv sono disponibili per 7 giorni su RaiPlay, per 28 giorni su Infinity/NowTv per le nuove serie di Premium e Sky; un catalogo di serie tv e film è presente su RaiPlay e MediasetPlay gratuitamente; Infinity, Amazon Prime, Netflix, TIMVision, NowTv, AppleTv+, StarzPlay sono piattaforme che prevedono un abbonamento.