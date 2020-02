Come una madre, l'ultima puntata: lo scontro finale con Sforza

Di Paolino domenica 16 febbraio 2020

Le anticipazioni dell'ultima puntata di Come una madre, la miniserie di Raiuno con Vanessa Incontrada nei panni di una donna costretta a fuggire con due bambini, accusata di aver ucciso la loro madre

Giunge a conclusione il breve ma intenso viaggio della protagonista di Come una madre, la miniserie di Raiuno con Vanessa Incontrada. L'ultima puntata, in onda questa sera, 16 febbraio 2020, alle 21:25, porta Angela (la Incontrada), Bruno (Tancredi Testa) e Valentina (Crystal Deglaudi) nuovamente in fuga da Sforza (Sebastiano Somma) con cui, però, lo scontro sembra inevitabile.

Come una madre, l'ultima puntata

Nell'ultima puntata, Angela ed i bambini vengono raggiunti da Kim (Giuseppe Zeno), il misterioso uomo che Elena (Eleonora Giovanardi), la madre di Bruno e Valentina, avrebbe dovuto incontrare prima di essere uccisa. Kim è un agente segreto che aveva promesso alla donna di salvarla da una situazione familiare che la stava mettendo in pericolo, ed ora corre in aiuto di Angela.

I tre riescono così a raggiunge un luogo tanto affascinante quanto sicuro, ma per loro non è ancora finita. Ormai braccati, sembrano destinati ad arrendersi e consegnarsi ai loro nemici, quando un segreto legato alla famiglia dei bambini viene finalmente a galla.

Questo sembra far guadagnare loro del tempo, ma gli uomini di Sforza, a sua volta mosso da Manfredi (Fabrizio Contri), zio dei bambini, sono sempre più vicini, determinati ad ottenere qualsiasi cosa Elena abbia lasciato a Bruno e Valentina.

Come una madre, streaming

E' possibile vedere Come una madre in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere su Guida Tv/Replay.

Come una madre, social network

Si può commentare Come una madre su Twitter, utilizzando l'hashtag #ComeUnaMadre.