Diavoli arriva ad aprile su Sky (Video)

Di Paolo Sutera sabato 15 febbraio 2020

Sky ha annunciato che Diavoli, la nuova serie tv tratta dal romanzo omonimo di Guido Maria Brera con Patrick Dempsey ed Alessandro Borghi, andrà in onda su Sky ad aprile

Dopo le prime immagini e l'anticipazione via spot con incursione di Salvatore Esposito, si rivela finalmente al pubblico Diavoli, l'attesa serie di Sky che ora ha anche un mese di messa in onda: per vedere Patrick Dempsey ed Alessandro Borghi insieme, infatti, dovremo aspettare fino ad aprile.

Sky, però, ha deciso di ingannare l'attesa con il primo teaser trailer della serie, prodotta da Sky Italia e Lux Vide, in collaborazione con Sky Studios, Orange Studio e OCS (la distribuzione internazionale, invece, è di NBCUniversal Global Distribution per conto di Sky Studios).

Un minuto in cui a farla da padrone -oltre allo stupore per il doppiaggio di Borghi, che però ha spiegato sui social network questa decisione- è un discorso tenuto da Dominic Morgan, il personaggio interpretato da Patrick Dempsey, uno tra gli uomini più potenti della finanza globale ed amministratore delegato della New York-London Investement Bank (NYL). Un discorso rivolto al co-protagonista, l'italiano Massimo Ruggero, a cui dà volto, appunto Borghi: un giovane spregiudicato ed ambizioso che lavora a Londra come Head of Trading e di cui Dominic è mentore.

Come ormai sappiamo, il legame tra i due si incrinerà quando gli interessi nascosti di Domicic spingeranno Massimo a dover fare delle scelte e scendere in campo in una guerra finanziaria intercontinentale. Un vero e proprio thriller economico made in Italy, tratto dall'omonimo romanzo di Guido Maria Brera (edito da Rizzoli) e scritto da Alessandro Sermoneta, Mario Ruggeri, Elena Bucaccio, Guido Maria Brera, Chris Lunt, Michael Walker, Ben Harris, Daniele Cesarano, Ezio Abate e Barbara Petronio.

Sul fronte cast, invece, oltre ai due attori protagonisti troveremo anche Kasia Smutniak nei panni di Nina, determinata moglie di Dominic, ma anche Lars Mikkelsen (The Killing, Sherlock, House of Cards), Laia Costa (Victoria), Malachi Kirby (Radici), Paul Chowdhry (Live at the Apollo, Swinging with the Finkels), Pia Mechler (Everything Is Wonderful), Harry Michell (Chubby Funny) e Sallie Harmsen (Blade Runner 2049). La regia, invece, è di Nick Hurran e Jan Michelini.