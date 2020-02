Sapiens - Un solo pianeta, diretta su TvBlog dalle 21.45

Di Marcello Filograsso sabato 15 febbraio 2020

Tvblog seguirà in liveblogging la seconda edizione del programma di divulgazione scientifica condotto da Mario Tozzi

Dopo la prima edizione, la divulgazione scientifica e ambientale di Mario Tozzi (qui l'intervista) torna con Sapiens – un solo pianeta da stasera ogni sabato per otto puntate alle 21.45 su Rai3. TvBlog seguirà in liveblogging la prima.

A dare il via a questa seconda serie di puntate sarà uno dei temi più discussi al livello globale: l’emergenza climatica, qui affrontata dall’unico punto di vista possibile, quello scientifico. Le mobilitazioni giovanili e il grande movimento studentesco nato da Greta Thunberg, hanno attirato l’attenzione mediatica, politica, sociale e economica del pianeta, innescando un acceso dibattito.

Ogni puntata si sviluppa mediante un racconto tematico composto da indagini realizzate sul campo da Mario Tozzi, documentari, schede e una grafica spettacolare, avvolgente e innovativa, che porta lo spettatore all’interno dei fenomeni e dei significati.

Il programma si apre e si chiude con un’inedita forma di Ted all'interno della quale Mario Tozzi inizialmente pone gli interrogativi inerenti al tema della puntata e in conclusione tira le fila del suo percorso di esplorazione e di indagine, tentando di dare delle risposte.

Nello studio, nel quale trovano posto 70 studenti, ci saranno tutti gli oggetti, le immagini e le grafiche necessarie per offrire il punto di vista forte e originale del programma. In alcune occasioni un artista/ospite/cantautore completa il racconto (per la prima è previsto Lorenzo Baglioni, che ha partecipato a Sanremo 2018 con "Il congiuntivo").





Sapiens - Un solo pianeta: dove seguirlo

va in onda stasera alle 21.45 su Rai3 e in livestreaming su Raiplay. Il programma è disponibile anche al termine della messa in onda sullo stesso sito.





Sapiens - Un solo pianeta: Second Screen

I telespettatori potranno commentare la prima puntata di Sapiens - Un solo pianeta con i social di Rai3:Facebook: