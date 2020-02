Francesca Manzini alla conduzione di Striscia la Notizia con Gerry Scotti: ecco quando

Di Marco Salaris venerdì 14 febbraio 2020

La coppia segue alla conduzione di Ficarra e Picone che si concluderà a breve.

Probabilmente è un sogno che si avvera per Francesca Manzini: si aprono le porte dello studio di Striscia la Notizia. La vedremo alla conduzione del Tg satirico di Canale 5 da lunedì 2 a sabato 7 marzo a fianco di un nome che sul bancone di Striscia ci bazzica già da una ventina d'anni, Gerry Scotti.

L'attrice e imitatrice è già nella squadra di Antonio Ricci come volto prestante per gli sketch sui tanto discussi 'deepfake' di Mara Venier. Sul sito del programma si legge che la Manzini ha scoperto il suo ruolo tramite una sorpresa organizzata dalla squadra di Striscia che l'ha contattata convincendola di dover registrare una nuova clip deepfake ma così evidentemente non è stato. Nella foto in testa all'articolo infatti si può notare che l'attrice comica in realtà si era preparata per l'imitazione della conduttrice di Domenica IN.



Ho pensato che fosse uno scherzo - ha detto alla redazione del programma - La prima cosa che ho fatto subito dopo aver ricevuto la notizia è stata chiamare il mio fidanzato Juan e dirgli tutto.

Nelle prossime puntate Ficarra e Picone trasmetteranno il filmato in cui Francesca Manzini scopre la sorpresa a lei destinata. Su Twitter ha espresso tutta la sua felicità così:

Signori! ancora non ci credo, sarò la nuova conduttrice di striscia la notizia dal 2 al 7 Marzo in compagnia del grande Gerry Scotti 🌞 pic.twitter.com/As5wOE7RWt — Francesca Manzini (@FrancescaManza) February 14, 2020

Si tratta della dodicesima donna alla conduzione nella storia di Striscia la Notizia. In precedenza nel 1994 fu Alba Parietti la prima ad inaugurare il bancone in versione 'rosa', successivamente nel 2004 arrivò Anna Maria Barbera, nel 2005 toccò per brevi periodi a Maria de Filippi (che tornò 10 anni dopo, nel 2015), Loredana Lecciso, Flavia Vento, Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. Nel 2006 esordì Michelle Hunziker, nel 2013 Virginia Raffaele, due anni dopo toccò anche a Mara Venier, nel 2016 infine Belèn Rodriguez.