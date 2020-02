Amici 19 diretta puntata 15 febbraio 2020:

Di Sebastiano Cascone sabato 15 febbraio 2020

Amici 19 diretta puntata 15 febbraio 2020 su Canale 5. Ospiti, Enrico Nigiotti, Elodie, Alberto Urso e Giordana Angi

14:58 Talisa sostiene l'esame per l'accesso al serale. La Celentano balla con un ragazzo del pubblico sulle note di Andromeda di Elodie.

14:53 Elodie canta Andromeda.

14:47 Fuori programma. Simone il fonico viene baciato da un ragazzo del pubblico. La De Filippi: 'E' bono ma anche bravo sul suo lavoro'. Si rinnova il 'duello' tra Gaia (su Coco Chanel) e Nyv (su Treasure). Vince la squadra di Gaia.

14:41 Sfida tra Javier e Karina. La De Filippi ironizza sul fatto che la Celentano per la performance abbia scelto una canzone allegra: "Ho un fidanzato, poi, ti dirò il suo nome". La squadra di Gaia si porta in vantaggio.

14:36 Per la prova Tim, Martina (con un proprio inedito) sfida Francesco sulla cover di Laura non c'è. Parità tra le due squadre.

14:29 Inizia la sfida a squadre. Valentin, che balla con quattro donne, fa sostituire Timor con Federico Leli. Si confronta con Matteo. Punto alla squadra di Giulia.

14:24 Sfilano, nell'ordine, Alberto Urso, Elodie, Giordana Angi ed Enrico Nigiotti, reduci dall'ultimo Festival di Sanremo.

14:16 Dopo la sigla, entra Federico, infortunato al braccio. Ringrazia i professori, saluta i suoi compagni.

Amici 19 diretta puntata 15 febbraio 2020: anticipazioni

Amici 19, il programma condotto da Maria De Filippi, in onda, oggi pomeriggio, sabato 15 febbraio 2020, a partire dalle 14:10, su Canale 5, è giunto alla ottava puntata del nuovo anno.

Sprint finale verso la fase più ambita del programma: il Serale.

Sono sei gli allievi che fino ad ora si sono meritatamente aggiudicati le maglie verdi: tre cantanti Nyv, Giulia e Gaia e tre ballerini Valentin, Nicolai, e Javier.

Chi saranno gli ultimi talenti (al massimo 4) che si riusciranno a conquistare un posto alla fase finale del programma?

Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi è scritto con Mauro Monaco e Fabio Pastrello. Produttore esecutivo Claudia Ciaramella. Produce Fascino P.g.t. per Mediaset. Alla regia Andrea Vicario.

Amici 19, ospiti, puntata 15 febbraio 2020

Gli ospiti, direttamente dalla 70° edizione del Festival di Sanremo, sono 4 grandi interpreti della musica ed ex allievi della scuola: Elodie, Alberto Urso, Enrico Nigiotti e Giordana Angi.



Amici 19, professori

I professori di 'Amici 19' sono Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens per il ballo e Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Stash per il canto.



Amici 19, dove vederlo in diretta tv e live streaming

Lo speciale del sabato di Amici 19 va in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:10.

La puntata andrà in onda anche in streaming su Mediaset Play, dove sarà disponibile anche una volta terminata la messa in onda.

Altri video riguardanti Amici sono disponibili anche sui siti Witty Tv



Amici 19, second screen

Amici 19 si può seguire anche sui social:

Witty TV: https://www.wittytv.it

IG: @AmiciUfficiale FB: @amiciDiMariaDeFilippi TW: @AmiciUfficiale (hashtag ufficiale #amici19)