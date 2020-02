YO! MTV Raps: Valentina Pegorer alla conduzione con Emis Killa

Di Giulio Pasqui venerdì 14 febbraio 2020

La moglie di Boss Doms affiancherà Emis Killa. In onda da marzo 2020 su MTV.

Yo! MTV Raps. Il programma che ha fatto la stora della cultura rap in tutto il mondo è pronto a tornare anche in Italia, a partire dalla privamera su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW TV). La versione italiana darà spazio ai big della scena hip-hop (da J-Ax alla Dark Polo Gang) e anche ai volti emergenti. Alla conduzione, al fianco del già ufficializzato Emis Killa, ci sarà anche Valentina Pegorer. "Clubber" per eccellenza, Valentina si ciba di musica. In passato è stata il volto di Occupy su Deejay Tv e ha intervistato cantanti, musicisti e dj per L'Officiel Italia. Ha anche partecipato e vinto Pechino Express in coppia con Ema Stokholma.

"Vivo la musica come estensione della parola, la ascolto, la studio, la suono, fa parte di me. Condurre un programma tv è sempre una nuova sfida che affronto con grinta, ma essere protagonista di un cult come di YO! MTV Raps è davvero entusiasmante. Conoscevo il format Usa perché, frequentando l’ambiente della musica underground, se ne è sempre parlato come di un punto di riferimento della cultura urbana. In America ne se parlava prima ancora che io nascessi, ma il rap è il genere musicale che oggi come non mai detta tendenza tra le giovani generazioni", ha dichiarato Valentina.

Un musicista l'ha pure sposato. Si tratta di Boss Doms, il produttore e "braccio destro" di Achille Lauro con cui aveva condiviso l'esperienza di Pechino Express.