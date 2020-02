The Good Doctor 3, su Raidue arriva la terza stagione

Di Paolo Sutera venerdì 14 febbraio 2020

Su Raidue parte la terza stagione di The Good Doctor, che oltre a proporre nuovi complicati casi medici, approfondirà anche la vita sentimentale del protagonista, giovane medico autistico che cerca di integrarsi tra i colleghi

Si riaprono le porte del San Jose St. Bonaventure Hospital, l'ospedale ormai diventato famoso per ospitare le vicende mediche di The Good Doctor. Il caso seriale di ormai due stagioni fa, oggi è diventata una certezza della Abc, ma anche di Raidue, che lo ha ereditato da Raiuno dopo una trionfale prima stagione. La terza, in onda da questa sera, 14 febbraio 2020, alle 21:20, va in onda in Italia a pochi mesi dal suo debutto statunitense.

Amori ed amicizie per Shaun

Al centro dei nuovi episodi sempre lui, il Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant che continua a combattere contro i pregiudizi di colleghi e pazienti per dimostrare che anche lui può essere, come recita il titolo dello show, un bravo dottore.

Le sue abilità, però, sono ormai note al pubblico, che ne troveranno conferma anche in questi nuovi episodi, che proporranno altri complicati casi medici che Shaun e gli altri medici del nosocomio, tra cui Melendez (Nicholas Gonzalez), Claire (Antonia Thomas), Park (Will Yun Lee) e Morgan (Fiona Gubelmann), dovranno risolvere prima che sia troppo tardi.

Ma questa stagione approfondirà anche l'aspetto sentimentale della vita di Shaun: nel finale della seconda stagione lo avevamo visto chiedere un appuntamento a Carly (Jasika Nicole). La premiere della terza stagione racconterà come è andata la loro uscita, con il protagonista convinto di aver commesso qualche errore. Il resto degli episodi cercherà di raccontare il rapporto tra i due, senza però dimenticare Lea (Paige Spara), che tutti davano come principale interesse amoroso di Shaun.

Un successo riconfermato

The Good Doctor continua ad essere una delle serie tv più viste nella tv generalista degli Stati Uniti, forte della sua sceneggiatura che unisce il giallo dei casi medici affrontati al drama relazionale che coinvolge il protagonista. Un successo che il network americano ha già blindato per il prossimo anno, rinnovando The Good Doctor per una quarta stagione.

Ritroveremo così Freddie Higmore nei panni del protagonista, ma per l'attore non sarà l'unico impegno: lo vedremo anche nel cast (ma anche come produttore) di Leonardo, la nuova serie tv targata Rai Fiction e Lux Vide le cui riprese sono in corso.

The Good Doctor 3, streaming

E' possibile vedere The Good Doctor in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone.