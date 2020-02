ZeroZeroZero, conosciamo meglio i personaggi della serie Sky e Now Tv

Di Riccardo Cristilli giovedì 13 febbraio 2020

I personaggi della serie tv ZeroZeroZero dal 14 febbraio su Sky

Venerdì 14 febbraio debutta su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv ZeroZeroZero nuova serie tv in 8 puntate, tratta dal libro inchiesta di Roberto Saviano che racconta il viaggio di un carico di cocaina attraverso l'Oceano e come questa spedizione condiziona diverse vite in giro per il mondo. Creata da Stefano Sollima e Leonardo Fasoli, prodotta da Cattleya (parte di ITV Studios), la serie è costruita su tre diverse linee narrative intrecciate, tra loro unite dal carico di cocaina, da un lato ci sono gli acquirenti, dall'altra i venditori messicani e al centro ci sono i broker americani.

Conosciamo meglio i personaggi che compongono queste tre mondi.





Gli Acquirenti

L'entroterra calabrese, l'Aspromonte, sono le zone in cui vive don Minu, capo di una famiglia della 'ndrangheta calabrese deciso a investire su un carico di cocaina per mantenere la gestione del potere. Ma tutto sembra precipitare velocemente. Accanto a lui c'è il nipote Stefano il volto moderno e cosmopolita della criminalità.





Don Minu La Piana - Interpretato da Adriano Chiaramida. Il capo dei capi vive rintanato sottoterra tra i monti dell'Aspromonte. Dopo anni da latitante non ha quasi più contatto con il mondo esterno e si fida di pochissime persone, quei pochi che conoscono la sua reale posizione. L’età ha reso le sue ossa fragili e la poca esposizione alla luce del sole lo ha quasi accecato del tutto, ma la sua mente è ancora lucida. Sa che la sua latitanza sta indebolendo l'organizzazione e questo grosso carico è la svolta per riconquistare il consenso che sta pian piano perdendo.

Il capo dei capi vive rintanato sottoterra tra i monti dell'Aspromonte. Dopo anni da latitante non ha quasi più contatto con il mondo esterno e si fida di pochissime persone, quei pochi che conoscono la sua reale posizione. L’età ha reso le sue ossa fragili e la poca esposizione alla luce del sole lo ha quasi accecato del tutto, ma la sua mente è ancora lucida. Sa che la sua latitanza sta indebolendo l'organizzazione e questo grosso carico è la svolta per riconquistare il consenso che sta pian piano perdendo.

Stefano La Piana - Interpretato da Giuseppe De Domenico. Stefano è il nipote di don Minu, un legame di sangue li unisce, il capo si fida e Stefano sa che prima o poi il potere finirà nelle sue mani. Ha avuto la fortuna di viaggiare, studiare all'estero imparare le lingue e scoprire che gli affari si possono fare anche in modo diverso. Adesso gestisce gli affari da un negozio di giocattoli della provincia e si gode la vita dalla sua villa sul mare. Un uomo scaltro e violento, capace di gesti dolci verso la sua famiglia, la moglie Lucia e il figlio Domenico.



I Broker

Lo sguardo americano della serie. La famiglia Lynwood muove l'economia della droga, attraverso la loro compagnia di spedizioni marittime con base a New Orleans. Da sempre fa affari con don Minu con cui comunica attraverso i messaggi mortuari su un giornale calabrese. Quest'ultima spedizione rischia di mettere in difficoltà l'impresa ma è fondamentale per evitare di affondare.





Edward Lynwood - Interpretato da Gabriel Byrne è il capo famiglia, pilastro della sua comunità deve però la sua ricchezza alla cocaina. Ha inserito negli affari la figlia Emma mentre tenta di tenere lontano il figlio più piccolo Chirs malato di una rara malattia genetica che è già costata la morte della moglie. Gli affari vengono sempre prima di tutto ma l'onore, il rispetto e la fiducia sono sempre alla base di tutto.

è il capo famiglia, pilastro della sua comunità deve però la sua ricchezza alla cocaina. Ha inserito negli affari la figlia Emma mentre tenta di tenere lontano il figlio più piccolo Chirs malato di una rara malattia genetica che è già costata la morte della moglie. Gli affari vengono sempre prima di tutto ma l'onore, il rispetto e la fiducia sono sempre alla base di tutto.

Emma Lynwood - Andrea Riseborough è l'anima pragmatica della famiglia Lynwood una donna intelligente in un mondo maschile e maschilista in cui saprà e avrà modo di imporsi e farsi valere. Quando la madre è morta aveva dodici anni e da allora si considera la matriarca, protettiva verso il padre e il fratello al punto che ha rinunciato a una propria vita.

è l'anima pragmatica della famiglia Lynwood una donna intelligente in un mondo maschile e maschilista in cui saprà e avrà modo di imporsi e farsi valere. Quando la madre è morta aveva dodici anni e da allora si considera la matriarca, protettiva verso il padre e il fratello al punto che ha rinunciato a una propria vita.

Chris Lynwood - Dane DeHaan è il piccolo di famiglia, ha una malattia degenerativa che rischia di ridurlo l'ombra di se stesso. Trascorre il suo tempo affianco al padre e occupandosi del suo giardino, è il meno coinvolto negli affari di famiglia, almeno inizialmente...



I Messicani

La componente messicana è rappresentata principalmente dai membri dell'esercito e in particolare da una squadra che è impegnata nella caccia ai narcos, prova a fermare la spedizione ma la situazione cambierà nel giro delle prime due puntate. Tutto si evolve quando il potere, i soldi e la cocaina toccano qualcuno.