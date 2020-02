MasterChef Italia 9, anticipazioni 13 febbraio 2020: San Valentino con Locatelli, Cannavacciuolo e Barbieri

Di Giorgia Iovane giovedì 13 febbraio 2020

MasterChef Italia 2020, nono doppio appuntamento per i concorrenti del talent di Sky Uno.

Vigilia di San Valentino e serata con i tre giudici di MasterChef Italia 2020, ovvero Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo. Tre giudici stellati per tre ospiti altrettanto stellati nella nona doppia puntata della nona edizione del talent di Sky Uno che questa sera - 13 febbraio 2020 alle 21.15 - vede in gara nove concorrenti reduci. Si tratta di Antonio, Davide, Francesca, Giulia, Luciano, Maria Teresa, Marisa, Nicolò e Vincenzo ancora ai loro banconi e attesi a tre nuove prove a rischio eliminazione.

Mystery Box a base di latte e farina: sotto la misteriosa scatola, infatti, i concorrenti troveranno cinque diversi tipi di farina correlati a latte della stessa tipologia per una prova che chiede a tutti di osare; un modo per stanare chi cerca di arrivare in finale senza rischiare.

Invention Test con la cucina di lago presentata dal giovane chef stellato Davide Caranchini, uno dei massimi esperti in materia.

Esterna in una cucina vera: si va in due locali molto noti di Milano (Zona Brera), ovvero il Santa Virginia e Da I Gemelli che ospitano le due brigate, alle prese con menu, fornelli e servizio.

I peggiori vanno al Pressure, con ospiti gli Chef stellati Alfonso ed Ernesto Iaccarino.





MasterChef Italia 2020, come seguirlo in diretta e in live streaming

va in onda ogni giovedì dalle 21.15 con una doppia puntata: il programma è visibile su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, in streaming su NOW TV e on demand su Sky Go. Inoltre dal lunedì al venerdì alle ore 19.50 (sempre su Sky Uno) va in onda la striscia quotidiana MasterChef Magazine.

MCI è basato su un format creato da Franc Roddam distribuito da Endemol Shine IP BV in associazione con Ziji Productions. Executive Producer Franc Roddam. MasterChef Italia è prodotto da Endemol Shine Italy per Sky Uno ed è scritto da Paola Papa e da Federico Azzola, Ilaria Barosi, Sergio Carfora, Luca Colocucci, Claudia Colombo, Davide D’Addato, Emiliano Ereddia, Anna Ferrajoli, Sonia Soldera, Francesco Stefanucci, Alessandra Tomaselli, Maria Chiara Salvi, Federica Villani, con la consulenza di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Progetto luci Ivan Pierri, direttore della fotografia Massimiliano Fusco, scenografie Francesco Mari con la regia di Umberto Spinazzola.



MasterChef Italia 2020, second screen

MasterChef Italia ha un sito ufficiale, un profilo Twitter, una pagina ufficiale Facebook e un account Instagram. L'hashtag ufficiale è #MasterChefIt.