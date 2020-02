Domenica in e gli ospiti della ventitreesima puntata (Anteprima Blogo)

Di Hit giovedì 13 febbraio 2020

Anticipazioni sulla prossima puntata di Domenica in

Dopo la sbornia sanremese torna a casa negli studi Frizzi di Roma Mara Venier e tutta la sua truppa per la puntata numero 23 di Domenica in, l'appuntamento principe del giorno di festa della televisione italiana.

Mara Venier è pronta ad ospitare una serie di personaggi che allieteranno il pomeriggio del giorno di festa del pubblico sintonizzato sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo, vediamo dunque chi sono gli ospiti della puntata di domenica 16 febbraio 2020.

Dopo lo straordinario successo di pubblico di domenica scorsa, con punte di oltre 6 milioni di telespettatori, anche la puntata numero 23 di Domenica in avrà tanti ospiti provenienti dal palco del settantesimo Festival di Sanremo. In particolare saranno ospitato presso gli studi Frizzi Rai di Roma i cantanti che per un motivo o per l'altro non hanno preso parte alla puntata da record di Domenica in.

Ecco dunque che in studio con Mara per interviste ed esibizioni canore vedremo direttamente da Sanremo 2020 le cantanti Levante ed Elodie, mentre è attesa la partecipazione della bella e brava Elettra Lamboghini che siamo certi, oltre al brano in gara del Festival 2020, ci delizierà ancora una volta di una sua esecuzione (con Myss Keta) del pezzo di Claudia Mori "Non succederà più", uno dei momenti cult del Festival di Sanremo appena concluso.

Appuntamento dunque per questo e molto altro domenica 16 febbraio a partire dalle ore 14 con la puntata numero 23 di Domenica in, ovviamente con Mara Venier.