Stasera Italia...al mattino. La replica del programma in onda alle 7 del giorno dopo

Di Massimo Falcioni giovedì 13 febbraio 2020

Da lunedì la replica di Stasera Italia lascerà la collocazione notturna e approderà al mattino seguente. Rete4 sfiderà in questo modo, seppur con un contenuto non inedito, l'offerta informativa di Rai3 e La7

La replica di Stasera Italia approda al mattino del giorno dopo. Da lunedì 17 febbraio la riproposizione della puntata del talk condotto da Barbara Palombelli (e nel weekend da Veronica Gentili) abbandonerà la collocazione notturna, in genere prevista attorno alle 2.

Ci si sposterà pertanto alle 7, con Rete 4 che in questo modo metterà in campo un’offerta informativa capace di sfidare, seppur con un contenuto non inedito, La7 e Rai 3.

Lo spostamento è probabilmente legato al tentativo di regalare al programma una maggiore visibilità. Stasera Italia lascia così una fascia per nottambuli generalmente occupata dalle repliche delle trasmissioni di access prime time, come Striscia la notizia e Otto e mezzo.

Il talk andrà in onda fino alle 8 e sarà anticipato dalla sintesi delle notizie del Tg4.