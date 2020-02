Vera, su Giallo arriva la nuova stagione

Di Paolo Sutera mercoledì 12 febbraio 2020

Su Giallo arriva la nuova stagione di Vera, la serie tv tratta dai romanzi di Ann Cleeves e con protagonista una detective inglese che con intuito ed osservazione risolve numerosi casi

Sarà poco conosciuta al pubblico delle reti più grandi, ma nel suo piccolo Vera Stanhope (Brenda Blethyn) è un idolo per tanti telespettatori italiani. Stiamo parlando della protagonista di Vera, la serie tv crime di Itv che torna su Giallo (canale 38 del digitale terrestre) con i nuovi episodi della nona stagione da questa sera, 12 febbraio 2020, alle 21:10.

Quattro nuovi casi, come sempre ispirati ai romanzi della giallista inglese Ann Cleeves, vincitrice del Premio Gold Dagger per "La maledizione del corvo nero", che ci riportano nel Northumberland, contea inglese al confine con la Scozia, dove la protagonista lavora per la fittizia Northumberland & City Police.

Prossima alla pensione, Vera non per questo ha già appeso al chiodo il proprio impermeabile e cappello, ma continua a risolvere i casi della sua giurisdizione con la stessa tenacia ed intuito di sempre. Certo, starle accanto non è semplice, e qualcosa lo sanno i suoi colleghi, tra cui il fidato sergente Aiden Healy (Kenny Doughty), entrato nel cast della serie dalla quinta stagione ed ormai noto al pubblico.

In queste nuove puntate, quindi, Vera è alle prese con altri gialli: l'omicidio di una psicologa forense che stava lavorando su un vecchio caso; l'assassinio di un teenager scomparso da tempo e legato ad una gang; la morte di una donna, il cui corpo viene ritrovato in una piscina durante una festa di famiglia, quest'ultima custode di alcuni orribili segreti ed il ritrovamento di uno scheletro sotto un night club andato in fiamme, legato ad un omicidio nel presente.

Gli episodi, andati in onda nel 2019 in Gran Bretagna, confermano il cast visto nelle ultime stagioni della serie, come Jacqueline (Ibinabo Jack), Kenny (Jon Morrison), Mark (Riley Jones) e George (Steve Evets), a cui si aggiunge il patologo Malcom Donahue (Paul Kaye).

Vera, streaming

E' possibile vedere Vera in streaming su DPlay, e sull'app per smart tv, tablet o smartphone.