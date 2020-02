Inter-Napoli, stasera la semifinale di andata di Coppa Italia in diretta su Rai1

Di Massimo Galanto mercoledì 12 febbraio 2020

La programmazione televisiva della partita di Coppa Italia di stasera, mercoledì 12 febbraio 2020

Stasera, mercoledì 12 febbraio 2020, Rai1 trasmetterà in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano Inter-Napoli, partita di calcio valida per la semifinale di andata di Coppa Italia. Calcio di inizio alle ore 20.45.

La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio e Manuel Pasqual, con interviste e interventi da bordocampo di Thomas Villa e Alessandro Antinelli. La gara sarà preceduta e seguita dalla trasmissione dedicata alla Coppa Italia, curata da Fabrizio Failla, con Franco Lauro in studio assieme a Bruno Gentili, Guglielmo Stendardo e Tiziano Pieri.

L'Inter è reduce dalla vittoria nel derby contro il Milan, dopo una spettacolare rimonta firmata da Brozovic, Vecino, de Vrij e Lukaku, il Napoli, allenato dal 'milanista' Gennaro Gattuso, è ripiombato nell'oscurità dopo la sconfitta casalinga contro il Lecce.

L'inter nei quarti di finale ha eliminato la Fiorentina, il Napoli ha fatto fuori, invece, la Lazio.

Ricordiamo che domani, giovedì 13, andrà in scena l'altra semifinale di andata, ossia Milan-Juventus, anch'essa proposta in diretta da Rai1. Il ritorno di entrambe le semifinali è in programma a inizio marzo.