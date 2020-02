Enjoy - Ridere fa bene spostato in seconda serata

Di Paolo Sutera martedì 11 febbraio 2020

Al suo posto, in prima serata, film

Ridere fa bene, ma non alla prima serata di Italia 1. Dopo due appuntamenti in prime time, infatti, Enjoy è stato spostato in seconda serata: questo vuole che i due appuntamenti rimasti, quello del 16 e del 23 febbraio 2020, andranno in onda intorno alle 23:50.

Lo show condotto da Diana Del Bufalo e con la partecipazione straordinaria di Diego Abatantuono ha cercato di proporre un intrattenimento per la domenica sera che si differenziasse dalla fiction di Raiuno, dal talk di Raidue e dalle esclusive choc di Canale 5. Purtroppo, però, l'obiettivo -almeno in termini di ascolti-, non è stato raggiunto.

Se la prima puntata di Enjoy, il 2 febbraio, aveva ottenuto 996.000 telespettatori (4,4% di share), la seconda è scesa a 723.000 persone (3,1%). Da qui, la decisione di spostare lo show in seconda serata: domenica prossima, su Italia 1, il prime time sarà occupato dal film "Il mistero dei templari-National Treasure".

La formula del programma non cambierà, e soprattutto il suo intento benefico: Enjoy-Ridere fa bene, infatti, mette due squadre di comici l'una contro l'altra in una serie di prove artistiche. Al pubblico in studio il compito di votare di volta in volta la squadra vincitrice ed assegnare un importo in denaro, poi devoluto in beneficenza a due progetti promossi da MediaFriends.

La squadra capitanata da Gigi e Ross sostiene il progetto A regola d'arte, gestito da Famiglia Murialdo Onlus, che prevede corsi settimanali di rugby e di musica nel rione Luzzatti-Ascarelli di Poggioreale di Napoli. La squadra guidata dai Panpers, invece, raccoglie fondi per il progetto Insieme con la musica, nel quale i ragazzi del quartiere Salomone-Forlanini di Milano hanno l'opportunità di di ritrovarsi per suonare insieme gratuitamente, seguiti da insegnanti qualificati, formando un'orchestra giovanile.

Nel cast del programma, oltre ai già citati, anche Dino Abbrescia e Gianluca "Scintilla" Fubelli in qualità di capisquadra, Vincenzo Albano, Herbert Ballerina, Francesco Cicchella, Toni D'Ursi, Barbara Foria, Alberto Farina, Gianluca Impastato, Claudio Lauretta, Francesca Manzini, Marco Stabile, Federica Nargi, Maddalena Corvaglia, Giulia Salemi ed Elettra Lamborghini.