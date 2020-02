Il fenomeno Greta Thunberg al centro di due documentari di BBC e Hulu

Di Riccardo Cristilli martedì 11 febbraio 2020

Il fenomeno Greta desta la curiosità delle televisioni di tutto il mondo

L'attività e la vita dell'adolescente Greta Thunberg saranno al centro di un documentario di BBC Studios. La divisione scientifica della società commerciale che fa capo alla tv pubblica inglese ha infatti annunciato lo sviluppo di una serie di tipo documentaristico con al centro la giovane attivista che sta cercando di concentrare l'attenzione del mondo sui danni dei cambiamenti climatici.

Rob Liddell di BBC Studios ha spiegato come il progetto si concentrerà sulla figura di Greta, sui suoi numerosi impegni e i suoi diversi viaggi "è importante fare una serie documentaristica sui fondamenti scientifici e i fatti dietro i cambiamenti climatici. Farlo con Greta è uno straordinario privilegio." Infatti Greta sarà parte integrante della docu-serie che mostrerà "come è la vita di un'icona globale".

La docu-serie racconterà gli incontri con scienziati ed esperti del clima della giovane attivista con l'obiettivo di trovare possibili soluzioni. Al contempo però Greta è anche solo una diciassettenne e quindi la serie mostrerà anche la sua crescita, il passaggio dall'adolescenza all'età adulta, mentre affronta temi così fondamentali per tutti gli abitanti del pianeta. Un'adolescente come nessun altro al mondo.

La docu-serie non sarà necessariamente in onda su BBC nel Regno Unito e proprio in questi giorni BBC Studios sta presentando il progetto cercando acquirenti in tutto il mondo. In parallelo anche Hulu, piattaforma di streaming di proprietà Disney ha annunciato pochi mesi fa lo sviluppo di un documentario dedicato a Greta diretto da Nathan Grossman e prodotto da B-Reel Film.

Intitolato semplicemente Greta il documentario racconterà la figura della giovane attivista da quando nell'agosto del 2018 a 15 anni iniziò uno sciopero nella sua scuola a Stoccolma fino al fenomeno globale che si è scatenato intorno a lei. La sua domanda rivolta agli adulti era molto semplice: se non vi interessa il mio futuro sulla terra, perchè dovrebbe interessarmi il mio futuro scolastico. Nel giro di pochi mesi la tranquilla ragazza è diventata un'attivista internazionale.

La squadra che sta lavorando a Greta ha iniziato a seguire la ragazza fin da subito o quasi, con Hulu che ha monitorato la situazione mentre ancora gli accordi erano in fase di definizione.

Restiamo in attesa del passo successivo: un film o una serie tv di fiction dedicato a Greta.