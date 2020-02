Tg2 Post, Umberto Broccoli 'impalla' Alba Parietti e lei lo riprende

Di Massimo Falcioni martedì 11 febbraio 2020

Curioso siparietto al Tg2 Post con Alba Parietti che riprende Umberto Broccoli perché il suo volto sul videowall è parzialmente coperto. L'autore si giustifica: "Non è colpa mia". Manuela Moreno conduce la puntata in piedi

Nessuno può mettere Alba in un angolo. La Parietti si collega con il Tg2 Post ma il suo volto viene parzialmente coperto da Umberto Broccoli. L’autore è seduto in studio, mentre la showgirl appare nel videowall alle sue spalle.

Una postazione classica, spesso utilizzata dal programma, che però non sembra gradita all’opinionista, chiamata a commentare il Festival di Sanremo appena terminato.

“Voglio dire una cosa a Broccoli: sulla tomba di Gassman pare ci sia scritto ‘attore non fu mai impallato’, devo trovare una posizione per non essere impallata”, dice la showgirl osservandosi nel monitor.

Broccoli non fa una piega, ma a quel punto ad alzarsi è la conduttrice Manuela Moreno, che passerà gran parte della trasmissione in piedi al fianco dell’altro ospite, Gigi Marzullo.

“No, sono io che impallo Alba, ma non so come fare”, si giustifica un sorridente e allo stesso tempo imbarazzato Broccoli.

A smorzare i toni ci pensa la stessa Parietti: “Non è colpa tua, accanto a Broccoli io sono felicissima”.