Grande Fratello Vip 4: anticipazioni puntata del 10 febbraio 2020

Di Marco Salaris lunedì 10 febbraio 2020

Cosa succederà nel nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5.

Grande Fratello Vip 4 è il reality show in onda su Canale 5, ogni lunedì e venerdì in prima serata (questa sera, eccezionalmente, di mercoledì), condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Pupo e Wanda Nara nel ruolo di opinionisti.

Grande Fratello Vip 4: le anticipazioni della decima puntata

Questa sera, lunedì 10 febbraio 2020, andrà in onda la nona puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip.

I concorrenti attualmente presenti nella Casa sono i seguenti: Adriana Volpe, Andrea Montovoli, Antonella Elia, Antonio Zequila, Aristide Malnati, Barbara Alberti, Clizia Incorvaia, Andrea Denver, Fabio Testi, Fernanda Lessa, Licia Nunez, Michele Cucuzza, Pago, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro, Patrick Ray Pugliese e Serena Enardu.

I concorrenti attualmente in nomination sono Michele Cucuzza, Fabio Testi, Adriana Volpe, Barbara Alberti

Tra i momenti che movimenteranno il corso della puntata Antonio Zequila riceverà la visita di Lory Del Santo. Gli sviluppi importanti tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Il fidanzato di Antonella Elia, Pietro delle Piane rientrerà in casa per un confronto. Faccia a faccia per Pago, dopo l'ingresso di Serena Enardu il cantante è andato incontro alle critiche espresse da una persona all'esterno della casa, ci sarà un faccia a faccia.

Grande Fratello Vip 4: dove vederlo

La puntata del Grande Fratello Vip 4 andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:35.

La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play (con l'opzione Restart) dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda nella sezione On Demand.

Fonte | Ufficio Stampa Grande Fratello Vip