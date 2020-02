Power dopo il finale arrivano 4 spinoff e prequel, in Italia su StarzPlay (video spoiler)

Di Riccardo Cristilli lunedì 10 febbraio 2020

#PowerNeverEnds altro che finale di serie, da Power arrivano 4 altre serie tv

Attenzione Spoiler

Questa notte negli Stati Uniti si è conclusa l'avventura di Power, sei stagioni tra alti e bassi, omicidi brutali, affari svelati che hanno regalato al pubblico personaggi memorabili. Ma la serie prodotta da 50 Cent Curtis Jackson e creata da Courtney Kemp non si fermerà. Seguendo la moda contemporanea negli universi seriali, un po' come fatto da The Walking Dead, arriveranno altre 4 serie tv legate al mondo di Power.

Il mondo a sei anni dal debutto di Power è profondamente cambiato e se adesso Power è in prima tv su Sky Atlantic (dove il finale andrà in onda il prossimo 3 marzo), i suoi spinoff arriveranno in Italia e nel resto del mondo su StarzPlay la piattaforma internazionale del gruppo Starz, disponibile nel nostro paese via Apple Tv. E come per gli altri prodotti Starz il rilascio sarà contemporaneo a quello USA.

Il primo spinoff Power Book II: Ghost è stato annunciato la scorsa estate con Mary J. Blige come protagonista. E già al momento della sua presentazione era stato spiegato come sarebbe stato il primo di una serie di "volumi del mondo Power". Power Book II: Ghost sarà direttamente collegato al finale di serie e inizierà solo alcuni giorni dopo gli eventi della serie.

Il terzo capitolo Power Book III: Raising Kanan sarà un prequel ambientato negli anni '90 e che racconterà la storia del giovane Kanan Stark, personaggio interpretato nella serie dal produttore Curtis "50 Cent" Jackson. La creatrice della serie Courtney Kemp ha spiegato come i primi due spinoff avranno al centro "due forti personaggi femminili, in un modo completamente diverso rispetto a quanto fatto nella serie precedente. Il personaggio di Mary J. Blige è tosto e davvero interessante e lo stesso si può dire per la protagonista del secondo spinoff. Credo davvero che le donne, ancor più le donne di colore, ma tutte le donne, troveranno forti legami con queste serie".

Power Book IV: Influence vedrà al centro il personaggio di Rashad Tate, politico interpretato da Larenz Tate nella serie originale. Infine Power Book V: Force racconterà la storia di Tommy (Joseph Sikora) che lascerà New York per arrivare a Los Angeles.

Jeffrey Hirsch capo di Starz è raggiante "nella storia della tv pochissimi show hanno ispirato quattro serie tv, tutte messe in produzione contemporaneamente. Questi nuovi capitoli proseguiranno il viaggio di alcuni dei personaggi più controversi di Power". Il primo spinoff Power Book II: Ghost dovrebbe debuttare già durante quest'anno.

Fonte: deadline