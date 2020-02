Focus ascolti Sanremo 2020

Di Hit lunedì 10 febbraio 2020

I dati di ascolto per target dell'ultima serata del Festival di Sanremo numero 70

Successo indubbio per l'edizione dei 70 anni del Festival della canzone italiana che nella serata finale ottiene 13.638.000 telespettatori ed il 56,8% di share nella prima parte e quasi 9 milioni nella seconda con il 68,8% di share con una media di 11.477.000 telespettatori ed il 60,6% di share.

Il dato si incastona agli ascolti delle 4 serate precedenti partendo dai 10.058.000 ed il 52,2% della prima fino alla terza che ha ottenuto 8.950.000 ed il 53,5% di share. Buono anche il trend per età che passa dai 54 anni della prima, fino al 53 dell'ultima, con un leggero incremento nelle serate intermedie che variano dai 55,1 della seconda fino ai 55,4% della quarta.

Dato della finale che sale 4,1% rispetto all'anno prima sul totale individui, ma andando a pescare nei vari target vediamo che la crescita maggiore si ha fra le femmine 25-44 anni con un incremento rispetto all'edizione passata del 6,7%. Crescita in tutte le fasce di pubblico con i maschi che crescono del 3,4% e le femmine del 5%. Crescita anche fra gli abbonati Sky del 2,8%.

Bene i laureati che crescono del 4%, ma crescita del 4,6% nel target nessuna istruzione che identifica i ragazzi in età scolastica. Per aree geografiche abbiamo un incremento rispetto all'anno passato del 5% nel nord-est e del 4,9% nel Sud. Per classi socio economiche crescono le classi alte e medio alte del 4 e del 2,8%, ma cresce del 4,5% anche la classe medio-bassa.