CR4 - La repubblica delle donne, gli ospiti della settima puntata (Anteprima Blogo)

Di Marco Salaris domenica 9 febbraio 2020

Le anticipazioni sulla nuova puntata del programma condotto da Piero Chiambretti.

Dopo la settimana sabbatica 'forzata' dal Festival di Sanremo, Piero Chiambretti è pronto a riaprire i battenti de La repubblica delle donne che mercoledì 12 febbraio torna su Retequattro con una nuova puntata, la settima della seconda edizione. TvBlog è in grado di anticiparvi gli ospiti che la caratterizzeranno:

Iniziamo l'elenco da una coppia formata da una delle ballerine più importanti in Italia e da un ex calciatore oggi dirigente sportivo: Eleonora Abbagnato e suo marito Federico Balzaretti. Proseguiamo con il cantante Shade, uno dei giovani artisti più popolari del momento. Non mancherà lo slot dedicato alle nuove beniamine del programma: la repubblica delle bambine, l'angolo delle opinioni delle voci 'teen'.

Un grande artista del panorama musicale italiano, Gino Paoli. Ci sarà Frank Gigolò, in passato già ospite del conduttore nel programma Matrix Chiambretti. Infine, l'ex cuoca della casa reale che ha cresciuto William ed Harry d'Inghilterra.

L'appuntamento con Piero Chiambretti e le ministre di CR4 è per mercoledì alle 21:25 su Retequattro.